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  4. Аршавин о судействе на ЧМ-2026: «Отличное. Не свистят мини-толчки, удары в штрафной. Будь такое в РПЛ – посмотрели бы видеоповторы, сделали скриншоты, поставили пенальти»

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Аршавин о судействе на ЧМ-2026: «Отличное. Не свистят мини-толчки, удары в штрафной. Будь такое в РПЛ – посмотрели бы видеоповторы, сделали скриншоты, поставили пенальти»
Андрей Аршавин высказался об уровне судейства на ЧМ-2026.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил судейство на ЧМ-2026.

– Было много разговоров об арбитрах, обсуждали эпизоды с фолом Месси, с отсутствием пенальти после падения Мбаппе. Как вам судейство?

– Все говорят, что Месси нужно было показывать красную карточку, но во время игры я вообще этого не заметил. Момент с Мбаппе не видел.

Но впечатления от судейства у меня хорошие. В одном из матчей сборной Парагвая арбитр махал руками всю игру, как дирижер. Казалось, судит немного по-колхозному.

Он дал красную карточку Альмирону за эпизод, по которому еще никого прежде не удаляли. Но все по правилам.

Судейство отличное. Не свистят мини-толчки, удары, особенно в штрафной.

Уверен, если бы такое было в чемпионате России – посмотрели бы видеоповторы, сделали скриншоты, поставили пенальти, а после говорили бы, что все правильно. Такого на чемпионате мира нет.

Удивляет, что практически нет попаданий мяча в руки, не возникает спорных эпизодов. Может, футболисты технически правильно выступают. Но сам факт – таких моментов нет.

Работа арбитров на чемпионате мира чуть ли не эталонная. Нашим судьям, посмотрев матчи турнира, стоит взять это в качестве примера и действовать в том же духе, – сказал Андрей Аршавин.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?9358 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная Парагвая по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoМигель Альмирон
logoАндрей Аршавин
logoСпорт-Экспресс
logoЧемпионат мира по футболу
logoсудьи
logoЛионель Месси
logoКилиан Мбаппе

Комментарии

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Вот почему так? У нас каждый тур больше обсуждения судейских ошибок, чем игры, а здесь практически ни одного судейского скандала, ну парочка спорных решений. Может, у нас просто судьи говно?
ОтветЕбздрогыч
Вот почему так? У нас каждый тур больше обсуждения судейских ошибок, чем игры, а здесь практически ни одного судейского скандала, ну парочка спорных решений. Может, у нас просто судьи говно?
Тоже не понимаю, и здесь система вар работает как часы, а у нас наоборот. Портят больше чем полевые судьи. Я бы попробовал сменить Мажича и стратегию работы вар.
ОтветЕбздрогыч
Вот почему так? У нас каждый тур больше обсуждения судейских ошибок, чем игры, а здесь практически ни одного судейского скандала, ну парочка спорных решений. Может, у нас просто судьи говно?
Можно и без может, просто говно 100% причем
Вот реально ВАР смотрят секунд 20, на динамику игры особо не влияет, и вспоминаешь наших тормозов, которые 3 минуты могут смотреть один эпизод
В РПЛ бы поставили пенку в ворота Норвегии, после удара локтём в шею) Да и вообще жёлтых карточек очень мало на турнире)
Я думаю пенальти на Месси наши судьи смотрели бы до сих пор
Учитывая, что пять минут просмотра эпизода ВАР у нас ещё по-божески - РПЛ по факту лютое днище, и судейская некомпетентность это только усиливает.
Ну сравнивать судейство в РПЛ с судейством на ЧМ,где вроде как лучшие судьи в мире должны быть- некорректно,как минимум,но и ошибки уже были,ну тут тоже дело в трактовках и "усмотрениях судьи"
В РПЛ точно перебор с ВАР. В каждой игре пытаются найти какую-нибудь зацепку и оценить эпизод по скриншоту. Здесь, по сравнению с нашими судьями, просто умелая работа - практически без остановок.
интересно что про отличную работу судей на ЧМ скажут Лапочкин, Мажич и Ко и другие.
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