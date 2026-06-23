«Атлетико» может подать жалобу на «Барсу» из-за действий в отношении Альвареса и его окружения (Marca)

«Атлетико» рассмотрит возможность подачи жалобы и принятия мер в отношении «Барселоны» из-за действий в отношении Хулиана Альвареса и его окружения.
Аргентинец ранее выразил желание уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».
По данным Marca, в мадридском клубе знали о желании футболиста высказаться – СМИ стало известно о планах Альвареса за несколько часов до его интервью. Однако в клубе не понимают, что игрок имеет в виду под «мечтой».
При этом «Атлетико», если каталонцы продолжат быть активными в отношении Альвареса, по-прежнему настаивает на выплате отступных в размере 500 миллионов евро.
Альварес хочет уйти из «Атлетико»! Но в «Барсу» его не отпускают
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Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико» – сразу после игры с Австрией 💣
Когда игравшие на тот момент в Мадриде Симеоне-младший с де Полем «присели на уши» Хулиану - это тоже «другое» ?)
Что-то не возмущались они тогда, а тихо и молча завлекали Альвареса перейти )
Теперь Альварес игрок Атлетико. Имеет Атлетико право подать жалобу? Коненчо да.
Хотя, кому я пишу, ты же пробитый
Они могут не продать, потому что тогда все это противостояние и эти заявления окажутся пшиком )) если не будет своей линии
При этом, «пробитый» - это я, а не вы )
1. «Барса хочет заплитить те же 100 за 8(!) лет» - можете привести новость именно с такой структурой выплаты ?) Ведь вы же у нас не «пробитый» и не балабол, правда же ?)
2. «потому что денег у нее нет» - ну да, а Гордона купили за фантики, все максимально верно, вы же не «пробитый» )