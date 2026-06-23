«Атлетико» может подать жалобу на «Барсу» из-за действий в отношении Альвареса и его окружения (Marca)

В «Атлетико» недовольны поведением «Барселоны» в отношении Хулиана Альвареса.

«Атлетико» рассмотрит возможность подачи жалобы и принятия мер в отношении «Барселоны» из-за действий в отношении Хулиана Альвареса и его окружения.

Аргентинец ранее выразил желание уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту» .

По данным Marca, в мадридском клубе знали о желании футболиста высказаться – СМИ стало известно о планах Альвареса за несколько часов до его интервью. Однако в клубе не понимают, что игрок имеет в виду под «мечтой».

При этом «Атлетико», если каталонцы продолжат быть активными в отношении Альвареса, по-прежнему настаивает на выплате отступных в размере 500 миллионов евро.

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