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  4. «Атлетико» может подать жалобу на «Барсу» из-за действий в отношении Альвареса и его окружения (Marca)

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«Атлетико» может подать жалобу на «Барсу» из-за действий в отношении Альвареса и его окружения (Marca)
В «Атлетико» недовольны поведением «Барселоны» в отношении Хулиана Альвареса.

«Атлетико» рассмотрит возможность подачи жалобы и принятия мер в отношении «Барселоны» из-за действий в отношении Хулиана Альвареса и его окружения.

Аргентинец ранее выразил желание уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».

По данным Marca, в мадридском клубе знали о желании футболиста высказаться – СМИ стало известно о планах Альвареса за несколько часов до его интервью. Однако в клубе не понимают, что игрок имеет в виду под «мечтой».

При этом «Атлетико», если каталонцы продолжат быть активными в отношении Альвареса, по-прежнему настаивает на выплате отступных в размере 500 миллионов евро.

Альварес хочет уйти из «Атлетико»! Но в «Барсу» его не отпускают

***

Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико» – сразу после игры с Австрией 💣

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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Комментарии

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Интересно, а когда Симеоне-старший звонил Альваресу и уговаривал перейти в Атлетико - «это другое» ?)
Когда игравшие на тот момент в Мадриде Симеоне-младший с де Полем «присели на уши» Хулиану - это тоже «другое» ?)

Что-то не возмущались они тогда, а тихо и молча завлекали Альвареса перейти )
ОтветКирилл
Интересно, а когда Симеоне-старший звонил Альваресу и уговаривал перейти в Атлетико - «это другое» ?) Когда игравшие на тот момент в Мадриде Симеоне-младший с де Полем «присели на уши» Хулиану - это тоже «другое» ?) Что-то не возмущались они тогда, а тихо и молча завлекали Альвареса перейти )
Прикинь другое. МС мог подать жалобу? Мог. Подал? Нет. Значит МС всё устраивало.
Теперь Альварес игрок Атлетико. Имеет Атлетико право подать жалобу? Коненчо да.
ОтветКирилл
Интересно, а когда Симеоне-старший звонил Альваресу и уговаривал перейти в Атлетико - «это другое» ?) Когда игравшие на тот момент в Мадриде Симеоне-младший с де Полем «присели на уши» Хулиану - это тоже «другое» ?) Что-то не возмущались они тогда, а тихо и молча завлекали Альвареса перейти )
Конечно, другое. Матрас заплатил за игрока скамейки 75 + 20 за Альвареса. Барса хочет заплитить те же 100 за 8(!) лет, потому что денег у нее нет. Т.е. тупо хочет даром. Барса шантажирует

Хотя, кому я пишу, ты же пробитый
я так понял, Атлетико в слове "мечта" разглядел Барселону и хочет подать иск?
ОтветАРТУР АЛИЕВ
я так понял, Атлетико в слове "мечта" разглядел Барселону и хочет подать иск?
В Атлетико, когда слышат слово "мечта", сразу представляют Барселону
Лапорта подготовит встречную жалобу на то что на него дали жалобу.
ОтветExtrim
Лапорта подготовит встречную жалобу на то что на него дали жалобу.
И эту жалобу на жалобу подаст судье...Негрейре )
По итогу Атлетико получит игрока который будет тренироваться,получать зарплату,а на поле будет ходить пешком вот и все . В Арсенал он не поедет это 100% . Зимой перейдет в Барсу в аренду с правом выкупа лямов за 50,а не 100 и тем более 500
сегодня же они напишут жалобный пост твитере со смайликами!
вероятность покупки Альвареса маленькая, нужно работать над альтернативными вариантами пока они еще есть
Это уже 17-я или 26-я новость по этому поводу?
Если Альварес хочет именно в Барсу, пускай Атлетико продает им, при условии, что каталонцы не будут манипулировать желанием игрока, чтобы сбить цену (скорее всего так и будет)
Ответbat90
Если Альварес хочет именно в Барсу, пускай Атлетико продает им, при условии, что каталонцы не будут манипулировать желанием игрока, чтобы сбить цену (скорее всего так и будет)
если барса хочет именно Альвареса, то пусть платит 500 лямов и нет проблем)
Он не понимал куоа переходит что ли?
Они могут не продать, потому что тогда все это противостояние и эти заявления окажутся пшиком )) если не будет своей линии
Пользователь fc_a.m.: зачем отвечать на комментарии, а потом закрывать возможность ответить на ваши слова ?)
При этом, «пробитый» - это я, а не вы )

1. «Барса хочет заплитить те же 100 за 8(!) лет» - можете привести новость именно с такой структурой выплаты ?) Ведь вы же у нас не «пробитый» и не балабол, правда же ?)
2. «потому что денег у нее нет» - ну да, а Гордона купили за фантики, все максимально верно, вы же не «пробитый» )
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