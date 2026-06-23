Дидье Дешам: «Мбаппе способен поднять планку еще выше – очень требователен к себе. Не уверен, что Килиан будет играть до возраста Месси и Роналду, но он будет много забивать»

Дидье Дешам: Мбаппе способен поднять планку еще выше.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о форварде команды Килиане Мбаппе , который забил четыре гола в двух матчах ЧМ-2025.

– Превосходит ли Килиан Мбаппе ваши ожидания на этом чемпионате мира, и сможет ли он еще улучшить свою игру?

– Могу сказать, что он очень требователен к себе.

Я не беспокоюсь о Килиане. Он здесь, чтобы забивать голы, и он их забивает. Он также выполняет роль капитана – как на поле, так и за его пределами.

Я слышал достаточно критики в его адрес, в адрес его эгоизма, но это не про него. Он капитан, и он подает отличный пример всей команде. Эффективность – вот что для него важнее всего.

Рекорды созданы для того, чтобы их бить.

Он достиг отметки в 100 матчей за сборную , и он забьет еще много голов. Дальше идут Месси , Роналду ... Не уверен, что Килиан будет играть до того же возраста, но он всегда будет забивать много голов, пока находится на поле.

Он способен поднять планку еще выше, – сказал Дидье Дешам.

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