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  4. Дидье Дешам: «Мбаппе способен поднять планку еще выше – очень требователен к себе. Не уверен, что Килиан будет играть до возраста Месси и Роналду, но он будет много забивать»

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Дидье Дешам: «Мбаппе способен поднять планку еще выше – очень требователен к себе. Не уверен, что Килиан будет играть до возраста Месси и Роналду, но он будет много забивать»
Дидье Дешам: Мбаппе способен поднять планку еще выше.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о форварде команды Килиане Мбаппе, который забил четыре гола в двух матчах ЧМ-2025.

– Превосходит ли Килиан Мбаппе ваши ожидания на этом чемпионате мира, и сможет ли он еще улучшить свою игру?

– Могу сказать, что он очень требователен к себе.

Я не беспокоюсь о Килиане. Он здесь, чтобы забивать голы, и он их забивает. Он также выполняет роль капитана – как на поле, так и за его пределами.

Я слышал достаточно критики в его адрес, в адрес его эгоизма, но это не про него. Он капитан, и он подает отличный пример всей команде. Эффективность – вот что для него важнее всего.

Рекорды созданы для того, чтобы их бить.

Он достиг отметки в 100 матчей за сборную, и он забьет еще много голов. Дальше идут Месси, Роналду... Не уверен, что Килиан будет играть до того же возраста, но он всегда будет забивать много голов, пока находится на поле.

Он способен поднять планку еще выше, – сказал Дидье Дешам.

***

Мбаппе в режиме диктатора: руководил уборкой поля после ливня

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?9199 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoДидье Дешам
logoРеал Мадрид
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду

Комментарии

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Конечно не уверен, черепахи по 200 лет живут
ОтветMaxim B_1116396718
Конечно не уверен, черепахи по 200 лет живут
😁 😁
У Мбаппе есть этот чемпионат, точно следующий, чтобы переписать рекорд Месси и установить новую историческую планку. Хотя, матчей становится все больше, соперники соответственно слабее, в группе можно класть пачками. Так что в спину Мбаппе будет дышать тот же Ямаль
ОтветЕбздрогыч
У Мбаппе есть этот чемпионат, точно следующий, чтобы переписать рекорд Месси и установить новую историческую планку. Хотя, матчей становится все больше, соперники соответственно слабее, в группе можно класть пачками. Так что в спину Мбаппе будет дышать тот же Ямаль
Ямаль не форвард. И не такой забивной.
ОтветЕбздрогыч
У Мбаппе есть этот чемпионат, точно следующий, чтобы переписать рекорд Месси и установить новую историческую планку. Хотя, матчей становится все больше, соперники соответственно слабее, в группе можно класть пачками. Так что в спину Мбаппе будет дышать тот же Ямаль
А Ямаль давно стал супер бомбардиром? У него на Евро всего 1 гол. В Ла Лиге 16 голов, как и у провалившего сезон Винисиуса например. Ямаль это больше Олисе и тот и другой рекорды Кейна и Мбаппе по голам прям сильно сомневаюсь, что будут бить.
Месси конкурировал с Роналду, сейчас конкурирует с Мбаппе и Холандом... Года через четыре начнет конкурировать и с Ямалем.
Ну вряд ли он или Холланд будут играть до 38-39 лет как Месси. У них все таки главные козыри очень заточены на их скорость и выносливость, а у Месси другие козыри, которые не так сильно зависимы от возраста. Тот же Роналду, чтоб он там не говорил, очень сильно сдал последние 5-6 лет, ибо как только пропала скорость, то он стал обычным завершителем. Достаточно просто посмотреть видео как он играл в Реале в лучшие годы, чтобы это понять. Можно и ему самому показать, когда он скажет, что чувствует себя на 29 лет.
Ответkorysh
Ну вряд ли он или Холланд будут играть до 38-39 лет как Месси. У них все таки главные козыри очень заточены на их скорость и выносливость, а у Месси другие козыри, которые не так сильно зависимы от возраста. Тот же Роналду, чтоб он там не говорил, очень сильно сдал последние 5-6 лет, ибо как только пропала скорость, то он стал обычным завершителем. Достаточно просто посмотреть видео как он играл в Реале в лучшие годы, чтобы это понять. Можно и ему самому показать, когда он скажет, что чувствует себя на 29 лет.
Хоть один матч Аргентины на этом ЧМ смотрел? Месси все голы забивал после скоростного ускорения. То что он большую часть времени стоит или шагом ходит, то Мбаппе тоже так может. Холанд большую часть голов забивает как наконечник, а вот Мбаппе легко забивает и дальними ударами и с фланга и атакуя вторым темпом. Если в ближайшие годы появится новый Бензема или хотя бы Альварес у сборной Франции, то результативность Мбаппе может только возрасти, ему не обязательно быть ЦН.
ОтветМикель Артета 65%
Хоть один матч Аргентины на этом ЧМ смотрел? Месси все голы забивал после скоростного ускорения. То что он большую часть времени стоит или шагом ходит, то Мбаппе тоже так может. Холанд большую часть голов забивает как наконечник, а вот Мбаппе легко забивает и дальними ударами и с фланга и атакуя вторым темпом. Если в ближайшие годы появится новый Бензема или хотя бы Альварес у сборной Франции, то результативность Мбаппе может только возрасти, ему не обязательно быть ЦН.
Я то как раз смотрел. Ну это же не значит, что Месси прям совсем бегать не надо. Но почти все голы это скорее результат того, что он находился там где надо благодаря интеллекту, а не потому что оторвался от защитников на большой скорости. А как раз там где он просто пытался убежать в центре поля, его много раз без особых проблем нагоняли и накрывали игроки той же Австрии.
Так-то, он и в 35 может заехать на ЧМ. Со слабыми командами закинуть пару голов. Это чудо должно случиться, что бы черепаха не вышел на первое место по голам на чм.
ОтветРотор-Волгоград
Так-то, он и в 35 может заехать на ЧМ. Со слабыми командами закинуть пару голов. Это чудо должно случиться, что бы черепаха не вышел на первое место по голам на чм.
Так оно уже по ходу этого турнира случилось:) Все говорили что Мбаппе перебьет рекорд Клозе, но перебил его Месси, и ещё выше планку поставил:)) В идеале конечно Месси бы закончить на этом турнире лучшим бомбардиром, а Мбаппе пускай на следующем обновляет рекорд:)
Когда играет пол мира на ЧМ, можно ставку набивать как принц Лихтенштейнский
мбапе после матча злой уходил, что не догнал Месси, это было заметно. эгоисты они такие
ОтветMano ch
мбапе после матча злой уходил, что не догнал Месси, это было заметно. эгоисты они такие
эмбапе преступник
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