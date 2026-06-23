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  4. Мостовой ответил на похвалу Макелеле: «Ребят, правде удивляться не надо. Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе. Клод, спасибо!»

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Мостовой ответил на похвалу Макелеле: «Ребят, правде удивляться не надо. Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе. Клод, спасибо!»
Александр Мостовой ответил на слова Клода Макелеле.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на похвалу Клода Макелеле.

Бывший хавбек «Сельты», «Реала» и сборной Франции включил Мостового в число сильнейших партнеров по команде: «Никогда не понимал, почему он не играл за «Барселону» или «Реал».

«Всем доброе утро. Утро выдалось немножко сумбурным, потому что Клод Макелеле, мой бывший партнер, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов, с кем когда-либо он играл.

А что здесь удивительного? Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе в свое время.

Поэтому удивляться не надо, ребят, это лишнее. Правде и фактам не надо удивляться.

Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших», – сказал Александр Мостовой.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoКлод Макелеле
logoСельта
logoЛа Лига
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Комментарии

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Говорит: "Не надо удивляться", а сам как будто бы с удивлённым видом всё это говорит!
ОтветJoker2104
Говорит: "Не надо удивляться", а сам как будто бы с удивлённым видом всё это говорит!
он удивляется тому, что остальные удивляются
А почему утро из-за этого выдалось сумбурным?
ОтветПылесос
А почему утро из-за этого выдалось сумбурным?
Ну как.. пока ни одного повода вспомнить Абаскаля. Аж зубы скрипят и дёсна потеют!)
ОтветПылесос
А почему утро из-за этого выдалось сумбурным?
Похмелье
царь клоунов
Мостовой говорит о себе в третьем лице.
Во истину - Царь!
Мог бы в ответочку и о Клоде как игроке пару добрых слов сказать.
Но нет, только о себе любимом.
Ребят, срочно звоните Абаскалю и спрашивайте, хочет ли он вернуться в РПЛ, я уже не могу смотреть на этого самодовольного индюка, надо сбить спесь!
Скромный футбольный человек. А представляете что бы было, если бы его занесло в Барселону или Реал)?
Да мы и не спорим. Выёживаться не надо , это лишнее....
Давно он о себе в третьем лице то вещает? Царь, епт@ть
Обращение к себе в 3-м лице - один из признаков дебилизма в медицине.
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