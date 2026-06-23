Мостовой ответил на похвалу Макелеле: «Ребят, правде удивляться не надо. Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе. Клод, спасибо!»

Александр Мостовой ответил на слова Клода Макелеле.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на похвалу Клода Макелеле .

Бывший хавбек «Сельты», «Реала» и сборной Франции включил Мостового в число сильнейших партнеров по команде: «Никогда не понимал, почему он не играл за «Барселону» или «Реал» .

«Всем доброе утро. Утро выдалось немножко сумбурным, потому что Клод Макелеле, мой бывший партнер, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов, с кем когда-либо он играл.

А что здесь удивительного? Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе в свое время.

Поэтому удивляться не надо, ребят, это лишнее. Правде и фактам не надо удивляться.

Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших», – сказал Александр Мостовой.