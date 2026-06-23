Мостовой ответил на похвалу Макелеле: «Ребят, правде удивляться не надо. Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе. Клод, спасибо!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на похвалу Клода Макелеле.
Бывший хавбек «Сельты», «Реала» и сборной Франции включил Мостового в число сильнейших партнеров по команде: «Никогда не понимал, почему он не играл за «Барселону» или «Реал».
«Всем доброе утро. Утро выдалось немножко сумбурным, потому что Клод Макелеле, мой бывший партнер, сказал, что Александр Мостовой, то есть я, входит в число лучших футболистов, с кем когда-либо он играл.
А что здесь удивительного? Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе в свое время.
Поэтому удивляться не надо, ребят, это лишнее. Правде и фактам не надо удивляться.
Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших», – сказал Александр Мостовой.
Во истину - Царь!
Но нет, только о себе любимом.