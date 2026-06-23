Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»

Роберто Мартинес высказался о профессионализме Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался про Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против команды Узбекистана.

«Он очень опытный игрок. Как вы понимаете, это помогает.

Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример.

Это его 6-й чемпионат мира, и это очень помогает.

Однако это не снимание ощущение разочарования, которое мы все испытываем как команда после игры [c ДР Конго]. Возможно, это лучшая отправная точка для подготовки к следующему матчу.

Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по московскому времени – Спортс’‘) у нас будет команда, готовая [играть] с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать», – сказал Роберто Мартинес.

Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»