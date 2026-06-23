Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался про Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против команды Узбекистана.
«Он очень опытный игрок. Как вы понимаете, это помогает.
Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример.
Это его 6-й чемпионат мира, и это очень помогает.
Однако это не снимание ощущение разочарования, которое мы все испытываем как команда после игры [c ДР Конго]. Возможно, это лучшая отправная точка для подготовки к следующему матчу.
Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по московскому времени – Спортс’‘) у нас будет команда, готовая [играть] с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать», – сказал Роберто Мартинес.
Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»
дальше будут такие новости
(после ничьи с Узбекистаном): мы потеряли 2 очка, но заработали одно. всё в наших руках, и с таким опытным капитаном мы уверены в проходе в плей-офф
(перед игрой с Колумбией): мы знаем сильные и слабые стороны соперника, но у нас есть сверх-оружие! его голы говорят сами за себя
(после поражения от Колумбии): Португалия едет домой с высоко поднятой головой, мы гордимся выступлением, ведь нас вёл вперёд такой капитан!
(о том, что Роналду не набрал ни одного результативного действия): Ему не нужно ничего доказывать!