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  4. Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»

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Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»
Роберто Мартинес высказался о профессионализме Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался про Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против команды Узбекистана.

«Он очень опытный игрок. Как вы понимаете, это помогает.

Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример.

Это его 6-й чемпионат мира, и это очень помогает.

Однако это не снимание ощущение разочарования, которое мы все испытываем как команда после игры [c ДР Конго]. Возможно, это лучшая отправная точка для подготовки к следующему матчу.

Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по московскому времени – Спортс’‘) у нас будет команда, готовая [играть] с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать», – сказал Роберто Мартинес.

Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?8759 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoРоберто Мартинес
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду

Комментарии

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За приз лучшего лизуна года есть два кандидата. 1 - Роберто Мартинес. 2 - Альваро Арбелоа
ОтветBunyod Turgunov
За приз лучшего лизуна года есть два кандидата. 1 - Роберто Мартинес. 2 - Альваро Арбелоа
Инфантино ещё)) Трампу и ещё знаем кому
ОтветKing_X
Инфантино ещё)) Трампу и ещё знаем кому
Тому, кто отвечает на все вопросы на поле, а не через инсту через своих сестер?)
Пиар сместился с «лучшего в истории» на «крутой бодихакер»
ОтветNoken
Пиар сместился с «лучшего в истории» на «крутой бодихакер»
стадия принятия)
Тогда пускай идет в фитнесс индустрию. Зачем он здесь в футболе
Будет отличным фитнесс-тренером!
пошло самовнушение :)) если повторять одно и то же сто раз, то уже к пятидесятому придёт убеждение, что это чистая правда...

дальше будут такие новости
(после ничьи с Узбекистаном): мы потеряли 2 очка, но заработали одно. всё в наших руках, и с таким опытным капитаном мы уверены в проходе в плей-офф

(перед игрой с Колумбией): мы знаем сильные и слабые стороны соперника, но у нас есть сверх-оружие! его голы говорят сами за себя

(после поражения от Колумбии): Португалия едет домой с высоко поднятой головой, мы гордимся выступлением, ведь нас вёл вперёд такой капитан!

(о том, что Роналду не набрал ни одного результативного действия): Ему не нужно ничего доказывать!
ОтветTollie
пошло самовнушение :)) если повторять одно и то же сто раз, то уже к пятидесятому придёт убеждение, что это чистая правда... дальше будут такие новости (после ничьи с Узбекистаном): мы потеряли 2 очка, но заработали одно. всё в наших руках, и с таким опытным капитаном мы уверены в проходе в плей-офф (перед игрой с Колумбией): мы знаем сильные и слабые стороны соперника, но у нас есть сверх-оружие! его голы говорят сами за себя (после поражения от Колумбии): Португалия едет домой с высоко поднятой головой, мы гордимся выступлением, ведь нас вёл вперёд такой капитан! (о том, что Роналду не набрал ни одного результативного действия): Ему не нужно ничего доказывать!
Ого!)))
Это Мартинес так намекает,что на игру Рон не способен повлиять,поэтому и не концентрируется в игре?🤔
мартинес >>арбелоа 😝 👅
В этом он, несомненно, лучший
Да что ты черт возьми такое несёшь:)
а что будем делать с голами, Роберто?
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