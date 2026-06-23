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  4. Месси шокировало количество журналистов после матча с Австрией: «Мы так никогда не закончим»

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Месси шокировало количество журналистов после матча с Австрией: «Мы так никогда не закончим»
Месси шокировало количество журналистов после матча с Австрией.

Лионель Месси с юмором отреагировал на внимание к себе со стороны журналистов.

Аргентина одержала победу над Австрией в матче 2-го тура ЧМ-2026. Оба гола забил Месси.

После финального свистка капитан аргентинцев отправился на общение с прессой и был впечатлен количеством журналистов, ожидавших его комментариев.

– Похоже, мы никогда не закончим...

– Людям нравится с тобой разговаривать…

– Все хотят подойти отдельно, понимаешь? И приходится останавливаться 500 раз, – улыбаясь сказал Лео.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?7176 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовано: Sports
Источник: Sudanalytics
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