Месси шокировало количество журналистов после матча с Австрией: «Мы так никогда не закончим»

Месси шокировало количество журналистов после матча с Австрией.

Лионель Месси с юмором отреагировал на внимание к себе со стороны журналистов.

Аргентина одержала победу над Австрией в матче 2-го тура ЧМ-2026 . Оба гола забил Месси.

После финального свистка капитан аргентинцев отправился на общение с прессой и был впечатлен количеством журналистов, ожидавших его комментариев.

– Похоже, мы никогда не закончим...

– Людям нравится с тобой разговаривать…

– Все хотят подойти отдельно, понимаешь? И приходится останавливаться 500 раз, – улыбаясь сказал Лео.