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«Реал» решил подписать Энцо. Переговоры начнутся в ближайшие дни, хавбек «Челси» готов содействовать трансферу (As)
«Реал» решил приобрести Энцо Фернандеса.

«Реал» в последние несколько часов принял решение предпринять попытки подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

Об этом сообщает As.

Мадридский клуб начнет переговоры с лондонцами в ближайшие дни.

Сам 25-летний футболист готов присоединиться к испанской команде, поскольку он уже заявил «Реалу», что сделает все возможное, чтобы трансфер состоялся.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью видит в Энцо идеального полузащитника для своего проекта.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать аргентинца за 120 миллионов фунтов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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Комментарии

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Жозе пришел к Пересу и сказал "HESOYAM"?
ОтветУтя Ваткин
Жозе пришел к Пересу и сказал "HESOYAM"?
Точнее будет SZCMAWO
Веселуха в раздевалке обеспечена
ОтветRIMPERY17
Веселуха в раздевалке обеспечена
Будет песни сборной Аргентины сразу в чат Реала кидать☝️
Как дела с подписанием Олисе, Перес?
Моур просто сорвал куш
Перес при его желании и Месси в Реал попытается подписать
За 3,5 года Энцо так и не показал игры которой от него ждали. Хороший, трудолюбивый игрок, но ждали от него большего. 120 лямов за него хорошая цена, можно взять кого нибудь подешевле кто будет приносить не меньшую пользу
Новость появилась сразу после ну очень блеклого с его стороны вчерашнего матча. Это чем реал так впечатлился то?
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