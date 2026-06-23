Терри недоволен, что не получил шанс временно возглавить «Челси» после отставки Марески: «В клубе не было никого более квалифицированного, чем я»

Джон Терри остался недоволен, что не получил возможность возглавить «Челси».

Бывший защитник «Челси» Джон Терри выразил разочарование, что не получил шанс возглавить «Челси».

В январе 2026 года лондонцы уволили Энцо Марсеку, после чего исполняющим обязанности главного тренера на два матча стал Калум Макфарлейн, который руководил «Челси» U21.

Пирс Морган предположил, что Терри мог счесть «почти оскорбительным, что они выбрали кого-то настолько неподходящего, настолько непрофессионального, настолько странного, вместо кого-то вроде Джона, учитывая его опыт и тот факт, что в его жилах течет голубая кровь».

«Пирс, ты абсолютно прав. Никогда не думал, что смогу стать главным тренером «Челси». Но когда тренер уволен, и «Челси» ищет временного тренера, не было никого более квалифицированного, чем я, хоть в академии, хоть на базе основной команды. Даже на одну или две игры. Никто не был так предан «Челси», как я.

Считаю ли я, что заслуживаю должность тренера «Челси» на долгосрочную перспективу? Нет. Потому что «Челси» намного больше меня. Если я хочу добиться этого, мне нужно пройти свой путь, чтобы получить работу в «Челси », – ответил Джон Терри.