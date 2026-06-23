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  4. Терри недоволен, что не получил шанс временно возглавить «Челси» после отставки Марески: «В клубе не было никого более квалифицированного, чем я»

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Терри недоволен, что не получил шанс временно возглавить «Челси» после отставки Марески: «В клубе не было никого более квалифицированного, чем я»
Джон Терри остался недоволен, что не получил возможность возглавить «Челси».

Бывший защитник «Челси» Джон Терри выразил разочарование, что не получил шанс возглавить «Челси».

В январе 2026 года лондонцы уволили Энцо Марсеку, после чего исполняющим обязанности главного тренера на два матча стал Калум Макфарлейн, который руководил «Челси» U21.

Пирс Морган предположил, что Терри мог счесть «почти оскорбительным, что они выбрали кого-то настолько неподходящего, настолько непрофессионального, настолько странного, вместо кого-то вроде Джона, учитывая его опыт и тот факт, что в его жилах течет голубая кровь».

«Пирс, ты абсолютно прав. Никогда не думал, что смогу стать главным тренером «Челси». Но когда тренер уволен, и «Челси» ищет временного тренера, не было никого более квалифицированного, чем я, хоть в академии, хоть на базе основной команды. Даже на одну или две игры. Никто не был так предан «Челси», как я.

Считаю ли я, что заслуживаю должность тренера «Челси» на долгосрочную перспективу? Нет. Потому что «Челси» намного больше меня. Если я хочу добиться этого, мне нужно пройти свой путь, чтобы получить работу в «Челси», – ответил Джон Терри.

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Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoДжон Терри
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoПирс Морган
logoКалум Макфарлейн

Комментарии

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Если тебя не ценят в родном клубе Джон, ты всегда может вернутся Спартак, где творил историю
Легендам Спартака Мостовому и Терри не дают работать!
ОтветAleksey Yashin
Легендам Спартака Мостовому и Терри не дают работать!
Потому что оба играли с Макелеле.
Им надо как то с Сашкой Мостовым пивка попить
-А у Вас в Москве брат есть? (Данила Багров.жпг)
В шутку сказал. По другому с Морганом не общаться
А походка?
Вот то-то
Его назначение было бы более логичным, чем Россеньеры всякие, хотя Бельский от него кайфовал, примерно так же как от нарушений правил финансового фэйр плей его любимым клубом
Терри: у меня голов больше, чем у некоторых волос на голове!
Что еще объединяет Джона Терри и Александра Мостового, кроме того, что они оба легенды Спартака??
ОтветБасанг Басангов
Что еще объединяет Джона Терри и Александра Мостового, кроме того, что они оба легенды Спартака??
Оба могут до фига раз начеканить, если трезвые
Терри прав. Коль Челси даёт шансы всяким Сеньорикам с улицы, выписывая тем контракты на 5 лет, то почему не поставить легенду клуба было.
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