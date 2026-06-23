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  4. Александр Мостовой: «Если бы у Месси была внешность как у Роналду, то их бы даже не сравнивали. 25 из 30 футбольных людей скажут, что Лионель лучше. Думаю, сам Криштиану так скажет»

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Александр Мостовой: «Если бы у Месси была внешность как у Роналду, то их бы даже не сравнивали. 25 из 30 футбольных людей скажут, что Лионель лучше. Думаю, сам Криштиану так скажет»
Мостовой: если бы у Месси была внешность как у Роналду, то их бы не сравнивали.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сопоставил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Если бы у Месси была внешность как у Роналду, то их бы никто не сравнивал даже. А если бы у Лео была внешность Дэвида Бекхэма, то даже не представляю.

25 из 30 футбольных людей скажут, что Месси лучше Роналду. Думаю, сам Криштиану скажет, что Лео лучше него.

Месси игрой на ЧМ ответил всем людям, которые кидались камнями в его огород три года назад, что он уехал в Америку. Он там по 30 забивает и 100 отдает», – заявил Александр Мостовой.

Долголетие Месси – феномен интеллекта, а не организма

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?6715 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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Комментарии

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А с чего вдруг Царь обсуждает внешность? Он что, модельный человек?
ОтветBartez1986
А с чего вдруг Царь обсуждает внешность? Он что, модельный человек?
Тут он прав, у Роналду больше фанатов именно из-за внешнего вида
ОтветBartez1986
А с чего вдруг Царь обсуждает внешность? Он что, модельный человек?
Так он наверняка играл в футбол с красивыми футболистами, имеет право и это обсуждать
Сравнивать гения Месси с роналду это преступление
ОтветMano ch
Сравнивать гения Месси с роналду это преступление
Ронофаны после вчерашнего представления лучшего игрока в истории притихли. Сидят и тихо надеятся на пенку для кумира в матче против грозного Узбекистана
Ничего себе, Царь правду говорит!
Неудивительно почему у Роналду много фанов 😁😁😁Им важнее красота внешности,а не в футболе 😁
Почему не модельные люди (я понимаю, что бывают разные модели) обсуждают чужую внешность. Смешно.
В начале карьеры у Роналду внешность тоже была так себе. Тут можно просто на детей посмотреть.
А если бы у него еще прическа как у царя была
Нужно было уточнить у Мостового кто эти 5 футбольных людей, которые скажут, что Роналду лучше Месси?!
ОтветJoker2104
Нужно было уточнить у Мостового кто эти 5 футбольных людей, которые скажут, что Роналду лучше Месси?!
Декстер,Войд,Новиков,Алонсо и Бадр 😁
5 из 6 человек, вы хотели сказать, Александр?
Царь с утра натурально базу раздает!
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