  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Жена Неймара не понимает правило офсайда: «Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберет. Я никогда это не пойму»

Видео
0
Жена Неймара не понимает правило офсайда: «Вот соперник стоит впереди, какая-то линия, кто там разберет. Я никогда это не пойму»

Бруна Бьянкарди, жена Неймара, призналась, что до сих пор не понимает правило офсайда в футболе.

«Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд

Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры!

Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберет.

Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла. Я никогда это не пойму», – сказала супруга форварда сборной Бразилии.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?6367 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовано: Sports
Источник: Ataque Futbolero
logoНеймар
logoСборная Бразилии по футболу
правила
видео
logoдевушки и спорт
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Скажи мне, кто твоя жена, и я скажу, кто ты. ))
Криштиану Роналду: "Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд. Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры"
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
20 минут назад
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
22 минуты назад
Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»
48 минут назад
Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Токсично, мне это не нравится. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш – топ-футболист»
сегодня, 09:14
Трамп вряд ли посетит матчи ЧМ-2026 до финала. Он может приехать на полуфинал при участии в нем сборной США (The Telegraph)
сегодня, 09:01
«Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля
сегодня, 08:24
«Ман Сити» назначит Мареску на этой неделе (The Times)
сегодня, 08:12
Рассказали про 10 культовых предметов одежды во вселенной футбола
сегодня, 08:00Спецпроект
Сборная Норвегии отпраздновала победу над Сенегалом «греблей» вместе с фанатами прямо на поле
сегодня, 07:30Видео
«Что за безумный гном!👏» Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Месси можно будет окончательно признать лучшим в истории футбола, если Аргентина опять выиграет ЧМ». Бистрович про Лионеля
7 минут назад
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 06:13
Самошников предложен «Крыльям» на правах аренды. У самарцев также есть вариант с возвращением Горшкова из «Зенита» (Metaratings)
36 минут назад
Аршавин про ЧМ-2026: «Рад бы покритиковать ФИФА, но не за что. Кубок Стэнли в Лас-Вегасе стал более масштабным и важным событием, чем ЧМ»
сегодня, 08:48
18-летний Буадди интересен «Реалу», Калафат просматривал хавбека на матче Бразилия – Марокко. «Лилль» просит 70 млн евро за игрока
сегодня, 08:36
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 07:55
«Краснодар» отдал «Ростову» в аренду 22-летнего вратаря Голикова
сегодня, 07:50
Защитник Аргентины Ромеро о травме колена: «Ничего серьезного. Через 3-4 дня снова буду в порядке»
сегодня, 07:42
В «Динамо» ждут денег от ФИФА за Чавеса и Касереса на ЧМ: «Законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату»
сегодня, 07:38
Панама – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 07:25
Рекомендуем