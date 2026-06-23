Бруна Бьянкарди, жена Неймара , призналась, что до сих пор не понимает правило офсайда в футболе.

«Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд

Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры!

Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберет.

Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла. Я никогда это не пойму», – сказала супруга форварда сборной Бразилии .