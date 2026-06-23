Жена Неймара не понимает правило офсайда: «Вот соперник стоит впереди, какая-то линия, кто там разберет. Я никогда это не пойму»
Бруна Бьянкарди, жена Неймара, призналась, что до сих пор не понимает правило офсайда в футболе.
«Ой, спрашивайте что угодно, только не про офсайд
Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично. Нельзя же постоянно быть вне игры!
Вот соперник стоит впереди, там какая-то линия, кто там разберет.
Тогда гол никогда не засчитают. Для меня в этом нет смысла. Я никогда это не пойму», – сказала супруга форварда сборной Бразилии.
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Опубликовано: Sports
Источник: Ataque Futbolero
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