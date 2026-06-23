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  4. Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»

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Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
Килиан Мбаппе: не думаю о титуле лучшего бомбардира, важнее команда.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после дубля в матче ЧМ-2026 против Ирака (3:0) высказался о важности прогресса командной игры, а не личной статистики.

У Килиана 4 гола в 2 играх турнира. Лидером гонки бомбардиров является Лионель Месси с 5 мячами.

– Сколько голов вам нужно забить, чтобы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата мира?

– Не знаю. Не думаю о титуле лучшего бомбардира.

Для меня самое главное – это командная динамика. Чтобы мы могли быть уверены в своих силах.

Я всегда забивал голы на чемпионатах мира, так что мне не о чем беспокоиться.

Действительно хочу, чтобы мы прогрессировали как команда, потому что нас ждет серьезное испытание, если мы хотим дойти до конца.

– Месси забил два гола, и вы тоже. Между вами двумя идет борьба за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира?

– Нет, никакой борьбы нет.

Лео всегда забивал, забивает и всегда будет забивать. Я не смотрю на то, что он делает. Смотрю только на свою команду.

Забивая голы, ты приближаешься, но я повторю: для меня важнее прогресс команды, – сказал Килиан Мбаппе.

Гонка бомбардиров ЧМ-2026: уже грандиозная битва Месси, Мбаппе и Холанда

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Мбаппе в режиме диктатора: руководил уборкой поля после ливня

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?6159 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Ирака по футболу

Комментарии

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Почему то я не верю словам мбапе
ОтветLeo Hitrowskiy
Почему то я не верю словам мбапе
Ну так борьбы реально нет. У него уже 16 голов. И он явно не остановится
ОтветLeo Hitrowskiy
Почему то я не верю словам мбапе
Но он хоть скрывает ,в отличии от Сладкого. (Фанаты Клубнички ,можете накидывать минусов )
У Мбаппе есть возможности и навыки, чтобы максимально приблизиться к Роналду по уровню. И вытеснить Месси на третье место в истории футбола. Главное, чтобы Мбаппе продолжал играть на этом уровне и после 30.
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