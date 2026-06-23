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  4. Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»

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Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»
Роберто Мартинес: Роналду – пример для подражания.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли Криштиану Роналду в игре команды, а также о реакции футболиста на критику после матча с ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.

– В процессе критики все взоры обращены на Криштиану Роналду. Как вы оцениваете капитана на данный момент?

– Он пример для подражания. Он капитан. Он реагирует как капитан. У него огромный опыт. Нам всем это пригодится.

Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон.

У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Он пример для подражания в раздевалке.

– Что вы привносите в игру команды, когда Криштиану находится между защитниками?

– Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника.

И нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает.

Он икона. Движения, создание пространства... Он последний недостающий элемент нашей стратегии, – сказал Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура против сборной Узбекистана.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
logoРоберто Мартинес
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Большое свободное, пустое пятно на поле в районе игры седьмого номера португезов действительно есть
Роналду это пример для подражания? Как капитан еще? Этот человек повязку кидал в сердцах не один раз и целую федерацию умолял гол переписать на него. Это же позорище настоящее, а не пример!
Как же зарабатывает контракт в Аль Насре, шершавенько)
ОтветВинтовка_Латыпова
Как же зарабатывает контракт в Аль Насре, шершавенько)
С другой стороны, я бы не отказался от такого. Кучу бабок просто за то, что говорить игроку, какой он всё ещё крутой. Провалится - сразу новая работа с меньшим стрессом.
Реагирует как капитан - плачет из-за незабитой пенки в важном матче, что всей команде приходиться его успокаивать, истерит из-за неудач, и голов, записанных не на него, постоянно требует игры на себя, хотя уже ничего не может…вот так лидер и капитан.
Да закрой ты уже свою чавкалку, физрук лизоблюд .
Все уже с тобой понятно .
Ни игру поставить нормально , ни четких указаний, ни авторитета , ни критического мышления. Нихрена ты не можешь кроме как облизывать Роналду и болтать 🤡
настоящий капитан порадуется за гол своего партнёра по команде, а не будет истерить, пытаясь переписать этот гол на себя. И личное эго никогда не будет перевешивать интересы команды.
Мартинес пример для облизывания
Яйки голубиные второй категории
Статистик это он про 10 матче без результативных действий на ЧМ, или ни одного очка в плэй-офф ЧМ?
Да что уж там. Сейчас только самые упоротые сомневаются что Криштианушка лучший футболист в истории с огромным отрывом. Но и Месси поднялся в моих глазах, он сейчас третий в Аргентине после Марадонны и Батистуты.
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