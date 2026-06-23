Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»

Роберто Мартинес: Роналду – пример для подражания.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о роли Криштиану Роналду в игре команды, а также о реакции футболиста на критику после матча с ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026 .

– В процессе критики все взоры обращены на Криштиану Роналду. Как вы оцениваете капитана на данный момент?

– Он пример для подражания. Он капитан. Он реагирует как капитан. У него огромный опыт. Нам всем это пригодится.

Мы говорим о человеке, который представляет сборную уже 21 сезон.

У него невероятное стремление к постоянному совершенствованию и желание помогать команде. Он пример для подражания в раздевалке.

– Что вы привносите в игру команды, когда Криштиану находится между защитниками?

– Мы хотим владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужно понимание того, как проникнуть в штрафную соперника.

И нам нужен игрок, который создает свободные зоны. И Криштиану в этом преуспевает, статистика это подтверждает.

Он икона. Движения, создание пространства... Он последний недостающий элемент нашей стратегии, – сказал Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура против сборной Узбекистана.

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