Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Мне это не нравится. Токсично. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш – это топ-футболист»

Габриэль Агбонлахор раскритиковал активность сестры Криштиану Роналду.

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал пост Кати Авейру , сестры форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сестра футболиста после матча ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1) написала: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки» .

Катя Авейру также лайкнула публикацию с критикой Бруну Фернандеша .

«Мне это не нравится. Это токсично. Роналду тоже не хотел бы этого.

Бруну Фернандеш – это топ-футболист. Думаю, у Роналду трудности из-за того, что он играет центрального полузащитника. В этом проблема. Он действует слишком глубоко.

Думаю, что Роберто Мартинес выпустит Роналду в стартовом составе в матче с Узбекистаном, потому что подумает, что Криштиану может забить пару голов, и тогда люди перестанут сомневаться в тренере», – заявил Габриэль Агбонлахор.