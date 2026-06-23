  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Мне это не нравится. Токсично. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш – это топ-футболист»

0
Агбонлахор о посте сестры Роналду и лайке с критикой Бруну: «Мне это не нравится. Токсично. Криштиану тоже не хотел бы этого. Фернандеш – это топ-футболист»
Габриэль Агбонлахор раскритиковал активность сестры Криштиану Роналду.

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал пост Кати Авейру, сестры форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сестра футболиста после матча ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1) написала: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки».

Катя Авейру также лайкнула публикацию с критикой Бруну Фернандеша.

«Мне это не нравится. Это токсично. Роналду тоже не хотел бы этого. 

Бруну Фернандеш – это топ-футболист. Думаю, у Роналду трудности из-за того, что он играет центрального полузащитника. В этом проблема. Он действует слишком глубоко.

Думаю, что Роберто Мартинес выпустит Роналду в стартовом составе в матче с Узбекистаном, потому что подумает, что Криштиану может забить пару голов, и тогда люди перестанут сомневаться в тренере», – заявил Габриэль Агбонлахор.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?5586 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
logoГабриэль Агбонлахор
logoЧемпионат мира по футболу
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoБруну Фернандеш
Катя Авейру
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРоберто Мартинес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: «Тоже могу». Мартинес думает: «Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат»
19 июня, 08:22
Агбонлахор о Португалии: «Не думаю, что Роналду должен выходить в старте. А если выходит и ничего не получается после 55-60 минут – меняйте его»
19 июня, 05:24
Рекомендуем
Главные новости
Трамп вряд ли посетит матчи ЧМ-2026 до финала. Он может приехать на полуфинал при участии в нем сборной США (The Telegraph)
13 минут назад
«Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля
50 минут назад
«Ман Сити» назначит Мареску на этой неделе (The Times)
сегодня, 08:12
Рассказали про 10 культовых предметов одежды во вселенной футбола
сегодня, 08:00Спецпроект
Сборная Норвегии отпраздновала победу над Сенегалом «греблей» вместе с фанатами прямо на поле
сегодня, 07:30Видео
«Что за безумный гном!👏» Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ
сегодня, 07:10
Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Как тренеру, мне они нравятся – можно собрать команду и оказать влияние. Но в целом лучше, когда таймы проходят на одном дыхании»
сегодня, 06:55
Холанд перед Францией: «Теперь мне уже все равно – Норвегия вышла в плей-офф. Они, наверное, намерены нас победить и выиграть ЧМ»
сегодня, 06:43
Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы – 6-е. При том что бюджеты несопоставимы»
сегодня, 06:34
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин про ЧМ-2026: «Рад бы покритиковать ФИФА, но не за что. Кубок Стэнли в Лас-Вегасе стал более масштабным и важным событием, чем ЧМ»
26 минут назад
18-летний Буадди интересен «Реалу», Калафат просматривал хавбека на матче Бразилия – Марокко. «Лилль» просит 70 млн евро за игрока
38 минут назад
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 07:55
«Краснодар» отдал «Ростову» в аренду 22-летнего вратаря Голикова
сегодня, 07:50
Защитник Аргентины Ромеро о травме колена: «Ничего серьезного. Через 3-4 дня снова буду в порядке»
сегодня, 07:42
В «Динамо» ждут денег от ФИФА за Чавеса и Касереса на ЧМ: «Законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату»
сегодня, 07:38
Панама – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 07:25
Песьяков о «Крыльях»: «При Адиеве была череда ошибок – пропускали и упрощали игру, хотя состав позволял комбинационно играть. При Булатове отошли от этого упрощения»
сегодня, 07:22
Каряка о «Динамо»: «Не ожидал, что Шварц вернется. Думал, что дадут шанс Гусеву»
сегодня, 07:12
Англия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:57
Рекомендуем