«Что за безумный гном!👏» Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ
Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: что за безумный гном.
Бывший игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на рекорд Лионеля Месси по голам в истории ЧМ.
В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) 38-летний форвард аргентинцев сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав Мирослава Клозе.
«Что за безумный гном!» – написал Ди Мария в сториз соцсети, приписав несколько эмодзи с аплодисментами.
Месси – лучший бомбардир в истории ЧМ! А Мбаппе уже 2-й
«Я всегда называю его «гном». Откуда у Месси это прозвище и как он к нему относится?
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POV: рекордный гол Месси на ЧМ – глазами самого Лео 🐐
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?5169 голосов
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Анхеля Ди Марии
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Король !
поэтому "гномиком" по-дружески величает)
в честь персонажа какого-то аргентинского мультика или детского фильма, на которого Эмилиано был похож)
Так вот кто настоящий отец Гном Гномыча!Ай,да Яна!Пушка!