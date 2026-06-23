«Что за безумный гном!👏» Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ

Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: что за безумный гном.

Бывший игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на рекорд Лионеля Месси по голам в истории ЧМ.

В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) 38-летний форвард аргентинцев сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав Мирослава Клозе.

«Что за безумный гном!» – написал Ди Мария в сториз соцсети, приписав несколько эмодзи с аплодисментами.

Месси – лучший бомбардир в истории ЧМ! А Мбаппе уже 2-й

«Я всегда называю его «гном». Откуда у Месси это прозвище и как он к нему относится?

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POV: рекордный гол Месси на ЧМ – глазами самого Лео 🐐