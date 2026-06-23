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  4. «Что за безумный гном!👏» Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ

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«Что за безумный гном!👏» Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ
Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: что за безумный гном.

Бывший игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на рекорд Лионеля Месси по голам в истории ЧМ.

В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) 38-летний форвард аргентинцев сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав Мирослава Клозе.

«Что за безумный гном!» – написал Ди Мария в сториз соцсети, приписав несколько эмодзи с аплодисментами. 

Месси – лучший бомбардир в истории ЧМ! А Мбаппе уже 2-й

«Я всегда называю его «гном». Откуда у Месси это прозвище и как он к нему относится?

***

POV: рекордный гол Месси на ЧМ – глазами самого Лео 🐐

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?5169 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Анхеля Ди Марии
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Комментарии

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Есть только один настоящий гном. И он азербайджанец !
Ответjt456p25p9
Есть только один настоящий гном. И он азербайджанец !
А где же отчество?! Попрошу без панибратства!
Ответjt456p25p9
Есть только один настоящий гном. И он азербайджанец !
А Гномыч для вас шутка какая-то?
Ди Марии нужно было ехать на ЧМ. В роли джокера помог бы однозначно.
39 летний дядя уделывает молодых Мбаппе и Холанда !
Король !
Ответcektor
39 летний дядя уделывает молодых Мбаппе и Холанда ! Король !
Комментарий скрыт
ОтветКамбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Состав Франции 1,5 млрд, Аргентины - 800 млн. У Франции большинство игроков играют в топ-клубах и претенденты на ЗМ, а кто, кроме Месси, из аргентинцев был близок к ЗМ?
ДиМа еще из того поколения аргентинских футболистов, которое не испытывает такого трепетного пиетета к Месси)
поэтому "гномиком" по-дружески величает)
ОтветБорис_1117003684
ДиМа еще из того поколения аргентинских футболистов, которое не испытывает такого трепетного пиетета к Месси) поэтому "гномиком" по-дружески величает)
"Гном" - прозвище Лео в сборной Аргентины. Вообще в Аргентине обожают прозвища. Например, некоторые даже не знают, что так называемый "Папу Гомес" - на самом деле Алехандро, а "Папу" - сленговое словечко на аргентинском испанском, означает что-то вроде "чувак" или "пацан". Известный в прошлом аргентинский нападающий "Пьёхо Лопес" на самом деле Клаудио Лопес, а "Пьёхо" по-испански - БЛОХА (у этого игрока была своеобразная припрыгивающая манера бега, за что он и получил такую кличку). У самого Ди Марии в Аргентине кличка "Макарона" (тощий очень).
ОтветArnoNeputevy
"Гном" - прозвище Лео в сборной Аргентины. Вообще в Аргентине обожают прозвища. Например, некоторые даже не знают, что так называемый "Папу Гомес" - на самом деле Алехандро, а "Папу" - сленговое словечко на аргентинском испанском, означает что-то вроде "чувак" или "пацан". Известный в прошлом аргентинский нападающий "Пьёхо Лопес" на самом деле Клаудио Лопес, а "Пьёхо" по-испански - БЛОХА (у этого игрока была своеобразная припрыгивающая манера бега, за что он и получил такую кличку). У самого Ди Марии в Аргентине кличка "Макарона" (тощий очень).
опять же Дибу, которого в сборной только так называют)
в честь персонажа какого-то аргентинского мультика или детского фильма, на которого Эмилиано был похож)
Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: «Гномик, что за безумие! »
Так вот кто настоящий отец Гном Гномыча!Ай,да Яна!Пушка!
Старый дружбан "лапша" выходит на связь 😁
Ёжик В Тумане о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: "Псих!!!"
эх рановато ты завершил карьеру в сборной Ди Мария
Безумный гном-гномыч
Это он посмотрел ролик с эль-торнадо от нового азера под завывания Билана
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