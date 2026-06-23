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  4. Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы – 6-е. При том что бюджеты несопоставимы»

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Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы – 6-е. При том что бюджеты несопоставимы»
Гендиректор «Балтики»: не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов не считает, что переход в «Спартак» будет повышением для главного тренера команды Андрея Талалаева

– В ходе минувшего сезона Талалаев мог пойти на повышение?

– А что это значит?

– Допустим, звал ли его к себе «Спартак»?

– Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвертое место, мы – шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы. Да, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции.

Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА, – сказал Измайлов. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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Равиль Измайлов
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Комментарии

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Пусть Талалаев и дальше будет на расстоянии от Калининграда до Москвы от Спартака
ОтветLiver0910
Пусть Талалаев и дальше будет на расстоянии от Калининграда до Москвы от Спартака
Вместе с Черчесовым и Ташуевым
Гендиректор «Балтики»: «Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвертое место, мы – шестое»...
И сам же ответил,что бюджеты клубов несопоставимы, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции...Чего тут не понимать?
Какой то дебил трепанул, что его бы в Спартак или ЦСКА, а другие подхватили... Да не будет этого неадекватного персонажа в этих клубах никогда...
Ответjeckk
Какой то дебил трепанул, что его бы в Спартак или ЦСКА, а другие подхватили... Да не будет этого неадекватного персонажа в этих клубах никогда...
Согласен, топ клуб это не только про задачи , бюджет и болельщиков , это еще и имидж . Он столько наговорил , что дорога в наши топы ему точно закрыта .
А зовут в Спартак?
В "Реал" тоже не повышение - у них слишком много денег)
Это тот самый что ли? У Спартака ( при все моей антипатии) есть история, а у Балтики?
ОтветHeroes!
Это тот самый что ли? У Спартака ( при все моей антипатии) есть история, а у Балтики?
А у балтики есть - 9...
Ответtolstiy
А у балтики есть - 9...
Единичка еще появилась,вот эта по 0.33. В жару нормально залетает.
Сочи тоже недавно занимал 2 место. И где они сейчас?
После одного единственного хорошего сезона в карьере Талалаева ему пора в Челси или Ювентус. Зачем ему какой то Спартак?
Андрюше и так все нравится
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