Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы – 6-е. При том что бюджеты несопоставимы»
Гендиректор «Балтики»: не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева.
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов не считает, что переход в «Спартак» будет повышением для главного тренера команды Андрея Талалаева.
– В ходе минувшего сезона Талалаев мог пойти на повышение?
– А что это значит?
– Допустим, звал ли его к себе «Спартак»?
– Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвертое место, мы – шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы. Да, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции.
Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА, – сказал Измайлов.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
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И сам же ответил,что бюджеты клубов несопоставимы, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции...Чего тут не понимать?