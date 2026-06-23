Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы – 6-е. При том что бюджеты несопоставимы»

Гендиректор «Балтики»: не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов не считает, что переход в «Спартак» будет повышением для главного тренера команды Андрея Талалаева .

– В ходе минувшего сезона Талалаев мог пойти на повышение?

– А что это значит?

– Допустим, звал ли его к себе «Спартак»?

– Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвертое место, мы – шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы. Да, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции.

Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА , – сказал Измайлов.