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  4. Португалия – Узбекистан. Роналду в старте. Онлайн-трансляция

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Португалия – Узбекистан. 1:0 – Роналду забил! Онлайн-трансляция
Португалия играет с Узбекистаном в 2-м туре ЧМ-2026.

Сборная Португалии играет с командой Узбекистана в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Криштиану Роналду забил уже на 6-й минуте.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 2 тур
23 июня 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Португалия
Первый тайм
1 - 0
1.05xG-
0′
Логотип гостевой команды
Узбекистан
  Роналду
6’
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Невеш, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду
Запасные: Жозе Са, Инасиу, Матеуш Нунеш, Саму Кошта, Гедеш, Руй Силва, Семеду, Томаш Араужу, Рубен Невеш, Тринкау, Рафаэл Леау, Франсишку Консейсау, Диогу Далот, Бернарду Силва, Гонсалу Рамуш
1тайм
Узбекистан:
Неъматов, Ашурматов, Хусанов, Абдуллоев, Файзуллаев, Ганиев, Насруллаев, Шукуров, Хамробеков, Каримов, Шомуродов
Запасные: Алижонов, Сайфиев, Урозов, Мозговой, Эшмуродов, Урунов, Хамдамов, Эсанов, Жиянов, Омонов, Юсупов, Эргашев, Улмасалиев, Искандеров, Сергеев
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Удачи, Узбекистан!!
ОтветStriderogolik
Удачи, Узбекистан!!
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ОтветAle88io
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Роналду забьёт 6 мячей
У Португалии лучшая полузащита в мире, а говорят только о Роналду...
Ответfom14effs
У Португалии лучшая полузащита в мире, а говорят только о Роналду...
Так если не побеждают, виноват Роналду, а то что хвалебная полузащита ничего не делает это всем пофиг.
ОтветДядя ТУРА
Так если не побеждают, виноват Роналду, а то что хвалебная полузащита ничего не делает это всем пофиг.
Тут люди особо не вникают. Как бы сборная не играла, кто бы как не выглядел, в плохом результате обвинят одного человека. С Конго кроме Консейсау вообще никто не хотел ничего делать, никто не мог выполнить простое действие в атаке, но все опять свелось к одному 41-летнему игроку, который лично «разрушил все шикарные старания мировой тройки полузащиты».
ОтветИван Оклахома
Ну, за узбеков!
Звучит как тост)
ОтветИван Оклахома
Ну, за узбеков!
За творческих узбеков!
А прикиньте Узбекистан выиграет и завтра почти все такси, стройки и доставка встанет 😂
ОтветЗа правду!
А прикиньте Узбекистан выиграет и завтра почти все такси, стройки и доставка встанет 😂
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ОтветЗа правду!
А прикиньте Узбекистан выиграет и завтра почти все такси, стройки и доставка встанет 😂
Оно того стоит.
Месси - 5
Мбаппе - 4
Хааланд - 4
Криштиану - Роналду
ОтветБомбардир Ковтун
Месси - 5 Мбаппе - 4 Хааланд - 4 Криштиану - Роналду
Гнилой сухофрукт
Главный вопрос дня включится ли Аббосбек Файзуллаев в гонку вслед за Месси, Мбаппе и Холландом😎
Ответrigobersong
Главный вопрос дня включится ли Аббосбек Файзуллаев в гонку вслед за Месси, Мбаппе и Холландом😎
У узбеков есть поговорка: хороший скакун позже разгоняется. Так что Аббос их догонит в полуфинале.
Шнякин реально считает себя хорошим комментатором с этими своими шуточками про браслет из турецкого отеля?
ОтветJazzzz
Шнякин реально считает себя хорошим комментатором с этими своими шуточками про браслет из турецкого отеля?
Как будто не футбольный матч смотришь, а случайно на стэндап Шнякина попал
Прошло только 8 минут, а от ахинеи Шнякина уже плохо
Узбекам будет очень тяжело. Тут кажись много будет.
Роналду замкнул неплохо.
Шнякин это звиздец.
Я буду смеяться, если Португалия и этот матч не выиграет. Маловероятно конечно, после первого тура, где фавориты споткнулись, во втором очень успешно играют. Если Узбекистан выстоит, это будет чудо.
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