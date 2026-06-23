Португалия играет с Узбекистаном в 2-м туре ЧМ-2026.
Сборная Португалии играет с командой Узбекистана в 2-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Криштиану Роналду забил уже на 6-й минуте.
Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Витинья, Жоау Невеш, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду
Запасные: Жозе Са, Инасиу, Матеуш Нунеш, Саму Кошта, Гедеш, Руй Силва, Семеду, Томаш Араужу, Рубен Невеш, Тринкау, Рафаэл Леау, Франсишку Консейсау, Диогу Далот, Бернарду Силва, Гонсалу Рамуш
Узбекистан:
Неъматов, Ашурматов, Хусанов, Абдуллоев, Файзуллаев, Ганиев, Насруллаев, Шукуров, Хамробеков, Каримов, Шомуродов
Запасные: Алижонов, Сайфиев, Урозов, Мозговой, Эшмуродов, Урунов, Хамдамов, Эсанов, Жиянов, Омонов, Юсупов, Эргашев, Улмасалиев, Искандеров, Сергеев
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Статистика ЧМ-2026
Мбаппе - 4
Хааланд - 4
Криштиану - Роналду
Роналду замкнул неплохо.
Шнякин это звиздец.