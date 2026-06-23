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  4. Лисандро о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: «Его нельзя сравнивать с другими – он уникален. Нужно просто ценить, что он аргентинец»

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Лисандро о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: «Его нельзя сравнивать с другими – он уникален. Нужно просто ценить, что он аргентинец»
Лисандро: Месси нельзя сравнивать с другими – он вне конкуренции.

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес отреагировал на рекорд партнера по команде Лионеля Месси по голам в истории ЧМ.

В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав Мирослава Клозе.

«Слов нет, нужно просто наслаждаться этим. Его нельзя сравнивать с другими, потому что он уникален. 

Честно говоря, я потерял дар речи. Нужно просто ценить тот факт, что он аргентинец», – сказал Лисандро.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?3768 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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Комментарии

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Лисандро был вчера лучшим после Месси, очень техничный цз
Ответclausevenzzz
Лисандро был вчера лучшим после Месси, очень техничный цз
Жаль что всю карьеру преследуют травмы 😢
Мбаппе все равно обойдёт Месси по голам на ЧМ. У него как минимум ещё один турнир впереди, а то и два. И оба по 48 команд, то есть будет куча левых команд, на которых легко можно будет клепать стату.
ОтветВладислав88
Мбаппе все равно обойдёт Месси по голам на ЧМ. У него как минимум ещё один турнир впереди, а то и два. И оба по 48 команд, то есть будет куча левых команд, на которых легко можно будет клепать стату.
Ну по крайней мере есть шанс, что 4 года Лео будет один в статусе лучшего в истории ЧМ, а Килиану еще дожить надо и без травм к ЧМ подходить.
Согласен, даже известный журналист Пирс Морган написал уже в 2011, что Месси - величайший, а уж если такой спец сказал, что уж нам, простолюдинам, думать.
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39 летний дядя , круче чем Холланд и Мбаппе . Выносите Золотой Мяч !
мбаппе его обойдет,возможно,на этом чм 🤡
А что у Холанда по стате на ЧМ он сильно отстает ?
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