Лисандро о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: «Его нельзя сравнивать с другими – он уникален. Нужно просто ценить, что он аргентинец»

Лисандро: Месси нельзя сравнивать с другими – он вне конкуренции.

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес отреагировал на рекорд партнера по команде Лионеля Месси по голам в истории ЧМ.

В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав Мирослава Клозе.

«Слов нет, нужно просто наслаждаться этим. Его нельзя сравнивать с другими, потому что он уникален.

Честно говоря, я потерял дар речи. Нужно просто ценить тот факт, что он аргентинец», – сказал Лисандро.