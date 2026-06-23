Лисандро о рекорде Месси по голам в истории ЧМ: «Его нельзя сравнивать с другими – он уникален. Нужно просто ценить, что он аргентинец»
Лисандро: Месси нельзя сравнивать с другими – он вне конкуренции.
Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес отреагировал на рекорд партнера по команде Лионеля Месси по голам в истории ЧМ.
В матче 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0) Месси сделал дубль, забив 18-й гол в финальных турнирах и обогнав Мирослава Клозе.
«Слов нет, нужно просто наслаждаться этим. Его нельзя сравнивать с другими, потому что он уникален.
Честно говоря, я потерял дар речи. Нужно просто ценить тот факт, что он аргентинец», – сказал Лисандро.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?3768 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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