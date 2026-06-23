Канселу о Роналду и Неймаре: им не нужно никому ничего доказывать.

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу считает, что Криштиану Роналду и Неймар не должны никому ничего доказывать.

39-летний форвард португальцев остался без результативных действий в первом матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

34-летний форвард сборной Бразилии пропустил старт турнира из-за травмы икроножной мышцы.

«Вы думаете, им нужны «адвокаты»? Я думаю, что ни Неймару, ни Криштиану не нужно никому ничего доказывать. Это два талантливых игрока, их достижения в футболе говорят сами за себя.

Я считаю, что оба они знают, кем являются для своих стран. Больше тут особо нечего сказать», – сказал Канселу.