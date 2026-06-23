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  4. Канселу о Роналду и Неймаре: «Думаете, им нужны «адвокаты»? Этим игрокам не нужно никому ничего доказывать. Их достижения в футболе говорят сами за себя»

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Канселу о Роналду и Неймаре: «Думаете, им нужны «адвокаты»? Им не нужно никому ничего доказывать – их достижения в футболе говорят сами за себя»
Канселу о Роналду и Неймаре: им не нужно никому ничего доказывать.

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу считает, что Криштиану Роналду и Неймар не должны никому ничего доказывать. 

39-летний форвард португальцев остался без результативных действий в первом матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1). 

34-летний форвард сборной Бразилии пропустил старт турнира из-за травмы икроножной мышцы. 

«Вы думаете, им нужны «адвокаты»? Я думаю, что ни Неймару, ни Криштиану не нужно никому ничего доказывать. Это два талантливых игрока, их достижения в футболе говорят сами за себя. 

Я считаю, что оба они знают, кем являются для своих стран. Больше тут особо нечего сказать», – сказал Канселу. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo
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