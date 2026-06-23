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Президент Мексики пригласила утку Мерлин в Национальный дворец. Птица-болельщик клюнула главу государства в руку
Президент Мексики пригласила утку Мерлин в Национальный дворец.

Знаменитая утка Мерлин, ставшая неофициальным талисманом Мексики на ЧМ-2026, посетила Национальный дворец по приглашению президента страны Клаудии Шейнбаум.

На традиционной утренней пресс-конференции Мерлин появилась в джерси сборной Мексики и шарфе ФИФА. Шейнбаум отметила, что история утки стала символом не только чемпионата мира, но и трудолюбия ее владельцев.

«Мы хотим познакомиться с этой семьей, узнать об их жизни и помочь им. Мерлин уже очень знаменита, но именно ее семья заботится о ней и делает Мексику великой страной», – заявила президент.

Во время встречи произошел забавный эпизод: когда Шейнбаум попыталась погладить птицу, Мерлин слегка клюнула ее в руку.

Мерлин стала интернет-сенсацией в день открытия чемпионата мира, когда ее заметили на улицах центра Мехико во время празднования победы сборной Мексики над ЮАР (2:0). С тех пор утка регулярно появляется в СМИ и считается одним из символов турнира.

Из-за стремительно растущей популярности владельцы птицы уже начали процедуру регистрации образа Мерлин в качестве торговой марки, чтобы защитить права на использование ее изображения.

«Я хочу, чтобы весь мир увидел прекрасную сторону Мексики. Думаю, наша история стала популярной потому, что люди увидели обычную трудолюбивую семью, которая каждый день работает ради своего будущего», – сказала хозяйка утки Карла Иветт Гомес.

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Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
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