Вратарь Алжира Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ

Вратарь Алжира Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026.

Голкипер сборной Алжира Люка Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ ворот.

Сын Зинедина Зидана пропустил три мяча в игре 1-го тура с Аргентиной (0:3) после 6 ударов в створ.

Сегодня в матче с Иорданией (1:1, идет 2-й тайм) игрок «Гранады» из Сегунды пропустил один гол после 3 ударов в створ в первом тайме.