  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Вратарь Алжира Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ

0
Вратарь Алжира Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ
Вратарь Алжира Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026.

Голкипер сборной Алжира Люка Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ ворот.

Сын Зинедина Зидана пропустил три мяча в игре 1-го тура с Аргентиной (0:3) после 6 ударов в створ.

Сегодня в матче с Иорданией (1:1, идет 2-й тайм) игрок «Гранады» из Сегунды пропустил один гол после  3 ударов в створ в первом тайме.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?1598 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛюка Зидан
logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Иордании по футболу
logoГранада
logoЧемпионат мира по футболу
logoД2 Испания

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот что значит когда по блату.
ОтветLe_Mogul
Вот что значит когда по блату.
И по сестле)
Хотел написать, что худший кипер на ЧМ, но вспомнил про Муслеру
Оказывается кумовство не только у нас
Отличный кипер, но не везет ...
Зидан такой же блатной как и внучок Третьяка
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЧМ-2026. Норвегия обыграла Сенегал, Алжир одолел Иорданию, Франция разгромила Ирак, Аргентина победила Австрию
4 минуты назад
Алжир одержал волевую победу над Иорданией – 2:1. Гуири и Бенбуали забили
5 минут назад
Зидан, Марез, Гуири, Маза, Аль-Тамари и Олван – в составах Алжира и Иордании на матч ЧМ
сегодня, 02:25
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
6 минут назад
ЧМ-2026. Норвегия обыграла Сенегал, Алжир одолел Иорданию, Франция разгромила Ирак, Аргентина победила Австрию
4 минуты назад
Месси побил рекорд по голам на ЧМ, Мбаппе догнал Клозе, Аргентина, Франция и Норвегия вышли в плей-офф, Вондроушова забанена на 4 года, Адетокумбо обменян в «Майами», Альварес хочет уйти из «Атлетико» и другие новости
сегодня, 04:00
Альварес о Месси: «20 лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории. Несмотря на возраст, он продолжает показывать свой талант и волшебство»
сегодня, 03:58
В стартовом составе какой сборной играют 2 футболиста из «Баварии» и 2 из «Монако»?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Они влияют на игру больше, чем я думал. Матч разбивается на 4 четверти. Раньше такие перерывы были короче и только в сильную жару»
сегодня, 03:15
Жена Месси о том, что Лео стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ: «Какая привилегия — видеть, как ты снова и снова творишь историю»
сегодня, 02:58Фото
Смотрите игру Иордания – Алжир в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’
сегодня, 02:50ВидеоСпортс"
Пирс Морган о Месси: «Величайший в истории – по промахам с пенальти»
сегодня, 02:40
Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I. Сборные сыграют между собой в 3-м туре
сегодня, 02:03
Ко всем новостям
Последние новости
Алжир одержал волевую победу над Иорданией – 2:1. Гуири и Бенбуали забили
5 минут назад
Канселу о Роналду и Неймаре: «Думаете, им нужны «адвокаты»? Этим игрокам не нужно никому ничего доказывать. Их достижения в футболе говорят сами за себя»
7 минут назад
Месси с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Аргентина – Австрия. У Медины 7.8
10 минут назад
Тухель об Англии на ЧМ: «Есть в чем прибавить. В матче с Хорватией мы слишком глубоко и рано садились в оборону. Они забили, когда у нас защищались 7 человек – не наша игра»
20 минут назад
Суарес об Уругвае на ЧМ-2026: «Чувствую себя бессильным, потому что не могу ничего сделать. Сказал ребятам, чтобы держались, они это преодолеют»
40 минут назад
Сольбаккен перед Францией: «Норвегии нужно выставить другой состав – дело не в том, что мы не хотим их обыграть, но интервал между матчами очень короткий, у 6-7 игроков чуть не свело ноги»
43 минуты назад
Динь о выходе Франции в плей-офф ЧМ: «Знаем, зачем приехали сюда. Будем и дальше прибавлять»
сегодня, 04:00
Холанд о 2-м дубле за Норвегию подряд: «Очередной потрясающий вечер, и я очень горжусь. Чемпионат мира — это здорово!»
сегодня, 03:45
Каннаваро об Узбекистане перед Португалией: «Нам нечего терять. Нужно больше боевого духа, чем против Колумбии. Не можем думать только о Роналду, но он способен забить в любой ситуации»
сегодня, 03:45
Валерий Газзаев: «48 сборных на ЧМ-2026 – лучшие в мировом футболе. Как могла бы выступить Россия – сложно сказать. Это все разговоры»
сегодня, 03:30
Рекомендуем