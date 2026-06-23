Вратарь Алжира Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ
Вратарь Алжира Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026.
Голкипер сборной Алжира Люка Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ ворот.
Сын Зинедина Зидана пропустил три мяча в игре 1-го тура с Аргентиной (0:3) после 6 ударов в створ.
Сегодня в матче с Иорданией (1:1, идет 2-й тайм) игрок «Гранады» из Сегунды пропустил один гол после 3 ударов в створ в первом тайме.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?1598 голосов
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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