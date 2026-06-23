Альварес о Месси: «20 лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории. Несмотря на возраст, он продолжает показывать свой талант и волшебство»
Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался об игре Лионеля Месси после матча с Австрией (2:0) на ЧМ-2026.
38-летний Месси забил все 5 голов аргентинцев на текущем турнире и обновил рекорд по голам в его истории.
«Что тут можно сказать? Все все видят. Двадцать лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории.
Несмотря на свой возраст, он продолжает показывать свой талант и волшебство», – сказал Альварес.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?754 голоса
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
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