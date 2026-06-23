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  4. Альварес о Месси: «20 лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории. Несмотря на возраст, продолжает показывать свой талант и волшебство»

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Альварес о Месси: «20 лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории. Несмотря на возраст, он продолжает показывать свой талант и волшебство»

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался об игре Лионеля Месси после матча с Австрией (2:0) на ЧМ-2026

38-летний Месси забил все 5 голов аргентинцев на текущем турнире и обновил рекорд по голам в его истории. 

«Что тут можно сказать? Все все видят. Двадцать лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории.

Несмотря на свой возраст, он продолжает показывать свой талант и волшебство», – сказал Альварес. 

Все 18 голов Месси на ЧМ: путь к рекорду всех времен

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?754 голоса
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
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