Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался об игре Лионеля Месси после матча с Австрией (2:0) на ЧМ-2026 .

38-летний Месси забил все 5 голов аргентинцев на текущем турнире и обновил рекорд по голам в его истории.

«Что тут можно сказать? Все все видят. Двадцать лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории.

Несмотря на свой возраст, он продолжает показывать свой талант и волшебство», – сказал Альварес.

Все 18 голов Месси на ЧМ: путь к рекорду всех времен