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  4. Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Они влияют на игру больше, чем я думал. Матч разбивается на 4 четверти. Раньше такие перерывы были короче и только в сильную жару»

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Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Они влияют на игру больше, чем я думал. Матч разбивается на 4 четверти. Раньше такие перерывы были короче и только в сильную жару»
Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: они влияют на игру больше, чем я думал.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о паузах на водопой на ЧМ-2026

Обязательные трехминутные паузы в середине каждого тайма были введены для этого турнира. 

«Я думаю, что эти паузы влияют на игру гораздо больше, чем я думал. Раньше у нас были такие перерывы, когда в самом деле была сильная жара.

Это было необходимо, но тогда они были короче. И к тому же происходили только в нескольких играх. Теперь – в интересах справедливости – это делается в каждом матче.

Таким образом, матч разбивается на четыре четверти. И это меняет характер игры больше, чем я считал ранее», – сказал Тухель. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
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