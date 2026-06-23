Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Они влияют на игру больше, чем я думал. Матч разбивается на 4 четверти. Раньше такие перерывы были короче и только в сильную жару»
Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: они влияют на игру больше, чем я думал.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о паузах на водопой на ЧМ-2026.
Обязательные трехминутные паузы в середине каждого тайма были введены для этого турнира.
«Я думаю, что эти паузы влияют на игру гораздо больше, чем я думал. Раньше у нас были такие перерывы, когда в самом деле была сильная жара.
Это было необходимо, но тогда они были короче. И к тому же происходили только в нескольких играх. Теперь – в интересах справедливости – это делается в каждом матче.
Таким образом, матч разбивается на четыре четверти. И это меняет характер игры больше, чем я считал ранее», – сказал Тухель.
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
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