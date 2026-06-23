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  4. Пирс Морган о Месси в матче с Австрией: «Величайший в истории – по промахам с пенальти»

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Пирс Морган о Месси: «Величайший в истории – по промахам с пенальти»
Пирс Морган о Месси: величайший в истории – по незабитым пенальти.

Журналист Пирс Морган высказался по поводу того, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не забил пенальти в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0). 

На 9-й минуте при счете 0:0 38-летний нападающий пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.

Позже Месси сделал дубль, забив оба гола аргентинцев в матче. 

«🐐 [Величайший в истории] – по промахам с пенальти», – написал Морган в соцсети, обыгрывая буквенное совпадение на английском в слове «козел» (goat) и аббревиатуре GOAT (англ. greatest of all time – «величайший в истории»). 

Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов

Морган о Роналду: «Столько ненависти и насмешек после одной посредственной игры Португалии... Все это послужит Криштиану топливом – он докажет всем, что он здесь не просто так»

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пирса Моргана
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Комментарии

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Если кто ещё не знал, что Пирс Морган умственно отсталый
Больше всего попыток с пенальти в истории футбола - Роналду (219)
Больше всего нереализованных пенальти в истории футбола - Роналду (36)
Больше всего голов с пенальти в истории футбола - Роналду (183)

Морган даже здесь умудрился упомянуть Роналду...
Нормально Афанасием накидался
такие мерзкие личности до тошноты. что этот, что тот уголëк который убежал со стадиона после второго гола Месси .какой рональду, такое и окружение вокруг него.
Как же это жалко выглядит.
Знатно набрасывает на вентилятор.
Комментарий удален пользователем
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Так было всегда, даже в прайме о Лео говорили что он никто без Хави-Иньесты, а то что Месси в одиночку обводит по пол-команды - они игнорят, они считали что такой игрок более зависим от партнёров чем Роналду🤣 как вообще можно было до такого додуматься, когда игрок обводит в соло пол-команды
Пирс Морган о Роналду: величайший в истории - по назначенным пенальти и самый красивый футболист на свете - он же мой близкий друг)
Да уж, даже на спортсе есть мастера пера, способные придумать рэйджбайты посочнее
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