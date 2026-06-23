Журналист Пирс Морган высказался по поводу того, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не забил пенальти в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0).
На 9-й минуте при счете 0:0 38-летний нападающий пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.
Позже Месси сделал дубль, забив оба гола аргентинцев в матче.
«🐐 [Величайший в истории] – по промахам с пенальти», – написал Морган в соцсети, обыгрывая буквенное совпадение на английском в слове «козел» (goat) и аббревиатуре GOAT (англ. greatest of all time – «величайший в истории»).
Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов
Морган о Роналду: «Столько ненависти и насмешек после одной посредственной игры Португалии... Все это послужит Криштиану топливом – он докажет всем, что он здесь не просто так»
Больше всего нереализованных пенальти в истории футбола - Роналду (36)
Больше всего голов с пенальти в истории футбола - Роналду (183)
Морган даже здесь умудрился упомянуть Роналду...