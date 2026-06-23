Пирс Морган о Месси: величайший в истории – по незабитым пенальти.

Журналист Пирс Морган высказался по поводу того, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не забил пенальти в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0).

На 9-й минуте при счете 0:0 38-летний нападающий пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.

Позже Месси сделал дубль, забив оба гола аргентинцев в матче.

«🐐 [Величайший в истории] – по промахам с пенальти», – написал Морган в соцсети, обыгрывая буквенное совпадение на английском в слове «козел» (goat) и аббревиатуре GOAT (англ. greatest of all time – «величайший в истории»).

Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов

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