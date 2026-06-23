  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Холанд забил 59 голов в 52 матчах за Норвегию

0
Холанд забил 59 голов в 52 матчах за Норвегию

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1, идет 2-й тайм).

Теперь на счету игрока «Манчестер Сити» 59 голов в 52 играх за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.

Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?12082 голоса
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoСборная Норвегии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Невероятный показатель. Очень интересный должен стать матч между Норвегией и Францией. Киборг против черепашки
Нереальные цифры
Холанд, Винисиус, Мбаппе, Месси - в порядке, Криштиану к сожалению уже пора было заканчивать ещё на прошлом Евро
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Норвегия обыграла Сенегал – 3:2. Холанд и Сарр сделали по дублю, Педерсен тоже забил
39 минут назад
Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей
сегодня, 01:28
Холанд, Серлот, Мане, Эдегор, Джексон и Кулибали – в составах Норвегии и Сенегала на матч ЧМ
вчера, 23:11
Рекомендуем
Главные новости
Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I. Сборные сыграют между собой в 3-м туре
36 минут назад
ЧМ-2026. Норвегия обыграла Сенегал, Алжир встречается с Иорданией, Франция разгромила Ирак, Аргентина победила Австрию
37 минут назад
Норвегия обыграла Сенегал – 3:2. Холанд и Сарр сделали по дублю, Педерсен тоже забил
39 минут назад
Камера поймала реакцию жены Месси на исторический гол Лео ❤️
сегодня, 01:30ВидеоСпортс"
Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей
сегодня, 01:28
Франция разгромила Ирак (3:0) и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Мбаппе сделал дубль, у Дембеле 1+1, перерыв между таймами затянулся на два часа
сегодня, 00:49
У Мбаппе 60 голов в 100 матчах за сборную Франции – он лучший бомбардир страны
сегодня, 00:15
Мбаппе забил 16-й гол на ЧМ, опередил Роналдо и догнал Клозе. Больше лишь у Месси
сегодня, 00:12
У Мбаппе 4 гола в 2 матчах ЧМ-2026. Больше лишь у Месси
сегодня, 00:11
Морган о Роналду: «Столько ненависти и насмешек после одной посредственной игры Португалии... Все это послужит Криштиану топливом – он докажет всем, что он здесь не просто так»
сегодня, 00:01
Ко всем новостям
Последние новости
68 324 зрителя посетили матч Франции и Ирака на ЧМ-2026 – такова вместимость арены в Филадельфии
5 минут назад
Зидан, Марез, Гуири, Аль-Тамари и Олван – в составах Алжира и Иордании на матч ЧМ
14 минут назад
Мбаппе – игрок матча Франции и Ирака. Холанд признан лучшим в игре Норвегии и Сенегала. Оба сделали по дублю
21 минуту назад
Холанд забил 4 гола в 2 матчах на ЧМ и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории турнира. Он обошел Рекдаля
29 минут назад
Иордания – Алжир. Аль-Тамари, Марез и Гуири играют. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
30 минут назад
Олисе сделал 3 ассиста на ЧМ-2026 в 2 матчах и делит лидерство с Исаком
47 минут назад
Результаты группы I на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 01:18
Дембеле впервые забил на ЧМ/Евро – в 20-м матче. У него 1+1 в игре с Ираком
сегодня, 01:10
Глава французской федерации о перерыве в игре с Ираком: «Перенос матча даже не рассматривался. Игрокам придется возвращаться спустя 2 часа – это беспрецедентно»
вчера, 23:55
Дегтярев о допуске российских команд: «В футболе идет увязка с восстановлением ОКР и рекомендациями МОК. Однозначно будем играть, курс очевиден»
вчера, 23:35
Рекомендуем