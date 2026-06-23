Холанд забил 59 голов в 52 матчах за Норвегию

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1, идет 2-й тайм).

Теперь на счету игрока «Манчестер Сити » 59 голов в 52 играх за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории сборной Норвегии.

Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей