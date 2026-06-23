Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей
Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе.
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1, идет 2- й тайм).
Всего в двух играх на турнире на счету игрока «Манчестер Сити» 4 мяча, и он делит второе место в гонке бомбардиров с французом Килианом Мбаппе.
Лидирует в списке с 5 голами форвард сборной Аргентины Лионель Месси.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?12335 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как чистый ЦН уникум. Ещё и становится более разносторонним с годами.