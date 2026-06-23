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  4. Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей

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Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей
Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1, идет 2- й тайм).

Всего в двух играх на турнире на счету игрока «Манчестер Сити» 4 мяча, и он делит второе место в гонке бомбардиров с французом Килианом Мбаппе.

Лидирует в списке с 5 голами форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Статистика ЧМ-2026

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?12335 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
logoЭрлинг Холанд
logoМанчестер Сити
logoСборная Норвегии по футболу
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Киборг, помноженный на вечность
ОтветRoman
Киборг, помноженный на вечность
Какой киборг? Это скандинавский воин
Вот его бы португальцам, немцам или испанцам и наколачивал бы раза в два больше )
Как чистый ЦН уникум. Ещё и становится более разносторонним с годами.
ОтветРашпель793
Вот его бы португальцам, немцам или испанцам и наколачивал бы раза в два больше ) Как чистый ЦН уникум. Ещё и становится более разносторонним с годами.
И не ноет, не валяется, не притворяется, не плачет! В офсайде не стоит! Просто образец для подражания для молодежи!!!
Завтра еще Кейн дубль сделает
по справедливости он должен был получить ЗМ в 2022
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