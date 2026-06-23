Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей

Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал дубль в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1, идет 2- й тайм).

Всего в двух играх на турнире на счету игрока «Манчестер Сити » 4 мяча, и он делит второе место в гонке бомбардиров с французом Килианом Мбаппе .

Лидирует в списке с 5 голами форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Статистика ЧМ-2026