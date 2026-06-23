Месси побил рекорд по голам на ЧМ, Мбаппе догнал Клозе, Аргентина, Франция и Норвегия вышли в плей-офф, Вондроушова забанена на 4 года, Адетокумбо обменян в «Майами», Альварес хочет уйти из «Атлетико» и другие новости

1. На ЧМ-2026 Лионель Месси сделал дубль в игре с Австрией (хотя есть мнение , что первый мяч забит не по правилам) и помог Аргентине выйти в плей-офф в шестой раз подряд – ни одного провала на групповом этапе за то время, что Лео в сборной. Франция после разгрома Ирака (3:0) тоже оформила путевку в 1/16 финала, и не помешала даже двухчасовая пауза между таймами из-за грозы. Норвегия обыграла Сенегал (3:2) с дублем Холанда и также попала в плей-офф .

2. Точные удары Месси не только помогли сборной, но и вывели его самого на чистое первое место по голам в истории чемпионатов мира. Лионель оторвался от Мирослава Клозе и с 18 мячами возглавляет список лучших бомбардиров. Однако и Мбаппе расслабиться аргентинцу не дает: дубль в игре с Ираком позволил французу обогнать Роналдо и разделить вторую строчку с бывшим форвардом сборной Германии.

3. Месси хоть и не забил пенальти (и установил тем самым антирекорд ЧМ ), но по другим бомбардирским показателям продолжает догонять, а где-то и отрываться от Криштиану Роналду. У Лео 122 гола за сборную (на 21 меньше, чем у португальца), 916 в карьере (против 973), 12 мячей на чемпионатах мира после 35-летия (у Роналду – всего один). В целом на ЧМ у Месси в два с лишним раза больше голов, чем у его вечного соперника.

4. Голкипера Хенрика Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии, если вратарь продолжит карьеру в КХЛ. Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Патрик Торесен, сам поигравший в России и дважды выигравший Кубок Гагарина.

5. Чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова дисквалифицирована на 4 года за отказ от допинг-теста во внесоревновательный период.

6. «Милуоки» и «Майами» договорились об условиях перехода форварда Янниса Адетокумбо. Грек станет игроком «Хит», вместе с ним во Флориду отправится форвард Бобби Портис.

7. Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес публично изъявил желание покинуть «Атлетико» и «осуществить мечту». При этом мадридцы категорически отказываются отпускать форварда в «Барселону» – для них это «дело чести» . Или 500 млн евро – или никакого трансфера.

8. Участник трех Олимпиад в гребле на каноэ Дэвид Херн арестован за предполагаемый вандализм на Зеркальном пруду в Вашингтоне. 67-летний мужчина подозревается в повреждении нового покрытия бассейна, которое было уложено в рамках масштабной реновации стоимостью 14 миллионов долларов.

9. Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил , что проклянет форварда сборной Англии Харри Кейна, чтобы помочь африканской сборной в матче 2-го тура ЧМ-2026. В 2014-м он обещал вывести Роналду из строя – Криштиану забил победный гол ганцам.

10. Легкоатлетка Екатерина Гулиева (Завьялова), представляющая Турцию, лишена серебра Олимпиады-2012 на дистанции 800 м, которую она завоевала в составе сборной России. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бегунью на четыре года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

11. Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах пройдут в Нидерландах .

12. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев возглавил правительственную комиссию по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

13. Максим Мухин покинул ЦСКА и перешел в «Ростов».

14. «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке земли для возведения нового стадиона на 100 тысяч зрителей – самого большого в Великобритании.

15. Стал известен список комментаторов на третью неделю ЧМ-2026. Константин Генич получил игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания (и успел снова «порефлексировать» ), Георгий Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Дмитрий Шнякин – Португалии и Узбекистана.

16. Центральный защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за разрыва медиальной коллатеральной связки голеностопного сустава. ЧМ-2026 для него завершился после второго тура группового этапа.

17. «Спартаку» интересен Мирлинд Даку. Форвард «Рубина» рассматривается как один из основных вариантов для усиления атаки.

Цитаты дня

Ирина Роднина: «Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет – все за свой счет. У Тутберидзе все за счет государства»

Александр Плющенко: «Мне нравятся Роналду и Месси, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет»

Непряева о том, что порноактриса предлагала Коростелеву «секс-марафон»: «Как я отнеслась к этому? Положительно! Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»

Генич о критике: «С таким количеством говна, чувствуется, к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

Егор Корнев: «Меня звал к себе тренер Фелпса, но я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера»

Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»

«48 команд на ЧМ – неоправданный формат, группы слабые. Это не Кубок Франции, маленькие сборные ничего не добьются. Почему вы волнуетесь за них?» Риоло о турнире

Дмитрий Губерниев: «В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими»

Иран упомянул жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке: «От древней Персии до цивилизованного Ирана дух страны живет. Пусть между всеми народами царит мир. #168 #Минаб»

Татьяна Тарасова: «Согласна с Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Индивидуальности не хватает всем»

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