  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Месси побил рекорд по голам на ЧМ, Мбаппе догнал Клозе, Аргентина, Франция и Норвегия вышли в плей-офф, Вондроушова забанена на 4 года, Адетокумбо обменян в «Майами», Альварес хочет уйти из «Атлетико» и другие новости

0
Месси побил рекорд по голам на ЧМ, Мбаппе догнал Клозе, Аргентина, Франция и Норвегия вышли в плей-офф, Вондроушова забанена на 4 года, Адетокумбо обменян в «Майами», Альварес хочет уйти из «Атлетико» и другие новости

1. На ЧМ-2026 Лионель Месси сделал дубль в игре с Австрией (хотя есть мнение, что первый мяч забит не по правилам) и помог Аргентине выйти в плей-офф в шестой раз подряд – ни одного провала на групповом этапе за то время, что Лео в сборной. Франция после разгрома Ирака (3:0) тоже оформила путевку в 1/16 финала, и не помешала даже двухчасовая пауза между таймами из-за грозы. Норвегия обыграла Сенегал (3:2) с дублем Холанда и также попала в плей-офф

2. Точные удары Месси не только помогли сборной, но и вывели его самого на чистое первое место по голам в истории чемпионатов мира. Лионель оторвался от Мирослава Клозе и с 18 мячами возглавляет список лучших бомбардиров. Однако и Мбаппе расслабиться аргентинцу не дает: дубль в игре с Ираком позволил французу обогнать Роналдо и разделить вторую строчку с бывшим форвардом сборной Германии.

3. Месси хоть и не забил пенальти (и установил тем самым антирекорд ЧМ), но по другим бомбардирским показателям продолжает догонять, а где-то и отрываться от Криштиану Роналду. У Лео 122 гола за сборную (на 21 меньше, чем у португальца), 916 в карьере (против 973), 12 мячей на чемпионатах мира после 35-летия (у Роналду – всего один). В целом на ЧМ у Месси в два с лишним раза больше голов, чем у его вечного соперника.

4. Голкипера Хенрика Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии, если вратарь продолжит карьеру в КХЛ. Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Патрик Торесен, сам поигравший в России и дважды выигравший Кубок Гагарина.

5. Чемпионка «Уимблдона»-2023 Маркета Вондроушова дисквалифицирована на 4 года за отказ от допинг-теста во внесоревновательный период.

6. «Милуоки» и «Майами» договорились об условиях перехода форварда Янниса Адетокумбо. Грек станет игроком «Хит», вместе с ним во Флориду отправится форвард Бобби Портис.

7. Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес публично изъявил желание покинуть «Атлетико» и «осуществить мечту». При этом мадридцы категорически отказываются отпускать форварда в «Барселону» – для них это «дело чести». Или 500 млн евро – или никакого трансфера.

8. Участник трех Олимпиад в гребле на каноэ Дэвид Херн арестован за предполагаемый вандализм на Зеркальном пруду в Вашингтоне. 67-летний мужчина подозревается в повреждении нового покрытия бассейна, которое было уложено в рамках масштабной реновации стоимостью 14 миллионов долларов.

9. Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет форварда сборной Англии Харри Кейна, чтобы помочь африканской сборной в матче 2-го тура ЧМ-2026. В 2014-м он обещал вывести Роналду из строя – Криштиану забил победный гол ганцам.

10. Легкоатлетка Екатерина Гулиева (Завьялова), представляющая Турцию, лишена серебра Олимпиады-2012 на дистанции 800 м, которую она завоевала в составе сборной России. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бегунью на четыре года на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

11. Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах пройдут в Нидерландах.

12. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев возглавил правительственную комиссию по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

13. Максим Мухин покинул ЦСКА и перешел в «Ростов».

14. «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке земли для возведения нового стадиона на 100 тысяч зрителей – самого большого в Великобритании.

15. Стал известен список комментаторов на третью неделю ЧМ-2026. Константин Генич получил игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания (и успел снова «порефлексировать»), Георгий Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Дмитрий Шнякин – Португалии и Узбекистана.

16. Центральный защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за разрыва медиальной коллатеральной связки голеностопного сустава. ЧМ-2026 для него завершился после второго тура группового этапа.

17. «Спартаку» интересен Мирлинд Даку. Форвард «Рубина» рассматривается как один из основных вариантов для усиления атаки.

Цитаты дня

Ирина Роднина: «Плющенко каток построил за свой счет, тренерский коллектив содержит за свой счет – все за свой счет. У Тутберидзе все за счет государства»

Александр Плющенко: «Мне нравятся Роналду и Месси, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет»

Непряева о том, что порноактриса предлагала Коростелеву «секс-марафон»: «Как я отнеслась к этому? Положительно! Подкатывали ли ко мне порноактеры? К сожалению, нет»

Генич о критике: «С таким количеством говна, чувствуется, к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

Егор Корнев: «Меня звал к себе тренер Фелпса, но я никуда не уеду. Люблю свою Родину, страну, тренера»

Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»

«48 команд на ЧМ – неоправданный формат, группы слабые. Это не Кубок Франции, маленькие сборные ничего не добьются. Почему вы волнуетесь за них?» Риоло о турнире

Дмитрий Губерниев: «В сборной Норвегии сейчас ситуация «хватай мешки – вокзал отходит». Еще пару лет без нас – и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими»

Иран упомянул жертв атаки США на школу, оставив записку в раздевалке: «От древней Персии до цивилизованного Ирана дух страны живет. Пусть между всеми народами царит мир. #168 #Минаб»

Татьяна Тарасова: «Согласна с Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Индивидуальности не хватает всем»

Ролик дня

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?677 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
всегда угарал с того, как кому-то даже теоретически может прийти в голову пытаться принизить чемпионат мира и выставить его как "ничего не значащий турнирчик из семи матчей")
посмотрите, сколько событий, интриг, рекордов, статистики: лучшие футболисты мира на первых ролях, идут ноздря в ноздрю, играют мускулами - и это только второй тур группового этапа
главный футбольный турнир четырехлетия безусловно, по всем параметрам
и представляете, насколько несчастен человек, который из-за своих болельщицких вкусов вынужден преуменьшать значение этого величайшего праздника футбола?)
мы все смеёмся над ними, но по-человечески тут надо искренне соболезновать...
Мбаппе еще пару чемпионатов мира тоже должен посетить, если травм не будет, так что Месси нало задел мячей в 7 делать точно))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Разгром от Испании с голом Ямаля, нули Бельгии с Ираном, победа Египта с 1+1 Салаха, Брэди Ткачак во «Флориде», Генич ответил на критику, Серена получила wild card на «Уимблдон» и другие новости
вчера, 06:05
Германия в плей-офф ЧМ впервые с 2014-го, разгромная победа Нидерландов, 44 пловца из России на ЧЕ, споры из-за родов жены Доку, травма Рафиньи, штраф для Вендела и другие новости
21 июня, 06:10
Скандальные слова ведущего «Матч ТВ», вылет Турции с ЧМ, США в плей-офф, победа Бразилии, удаление за прикрытый рот, жеребьевка Кубка и введение Fan ID, триумф саблисток и другие новости
20 июня, 06:01
Рекомендуем
Главные новости
В стартовом составе какой сборной играют 2 футболиста из «Баварии» и 2 из «Монако»?
25 минут назадТесты и игры
Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Они влияют на игру больше, чем я думал. Матч разбивается на 4 четверти. Раньше такие перерывы были короче и только в сильную жару»
сегодня, 03:15
ЧМ-2026. Норвегия обыграла Сенегал, Алжир встречается с Иорданией, Франция разгромила Ирак, Аргентина победила Австрию
сегодня, 03:00
Жена Месси о том, что Лео стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ: «Какая привилегия — видеть, как ты снова и снова творишь историю»
сегодня, 02:58Фото
Смотрите игру Иордания – Алжир в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’
сегодня, 02:50ВидеоСпортс"
Пирс Морган о Месси: «Величайший в истории – по промахам с пенальти»
сегодня, 02:40
Франция и Норвегия обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026 из группы I. Сборные сыграют между собой в 3-м туре
сегодня, 02:03
Норвегия обыграла Сенегал – 3:2. Холанд и Сарр сделали по дублю, Педерсен тоже забил
сегодня, 02:00
Холанд забил 59 голов в 52 матчах за Норвегию
сегодня, 01:38
Холанд забил 4 гола в двух матчах ЧМ-2026, догнав Мбаппе. Больше на турнире лишь у Месси – 5 мячей
сегодня, 01:31
Ко всем новостям
Последние новости
Динь о выходе Франции в плей-офф ЧМ: «Знаем, зачем приехали сюда. Будем и дальше прибавлять»
15 минут назад
Альварес о Месси: «20 лет он был лучшим в мире, а теперь лучший в истории. Несмотря на возраст, продолжает показывать свой талант и волшебство»
17 минут назад
Холанд о 2-м дубле за Норвегию подряд: «Очередной потрясающий вечер, и я очень горжусь. Чемпионат мира — это здорово!»
30 минут назад
Каннаваро об Узбекистане перед матчем с Португалией: «Нам нечего терять. Нужно больше боевого духа, чем против Колумбии. Не можем думать только о Роналду, но он способен забить в любой ситуации»
30 минут назад
Иордания – Алжир. 1:0 – Аль-Рашдан открыл счет! Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Валерий Газзаев: «48 сборных на ЧМ-2026 – лучшие в мировом футболе. Как могла бы выступить Россия – сложно сказать. Это все разговоры»
45 минут назад
Дешам про 3:0 с Ираком и 2-часовой перерыв между таймами: «Франция полностью контролировала ситуацию во второй половине, хотя это было непросто»
46 минут назад
80 663 зрителя посетили матч Норвегии и Сенегала на ЧМ-2026 – такова вместимость арены в Нью-Йорке
сегодня, 03:11
Сборная Испании прервала тренировку через 20 минут после начала из-за шторма. Игроков предупреждали о порывах ветра до 130 км/ч
сегодня, 02:59
68 324 зрителя посетили матч Франции и Ирака на ЧМ-2026 – такова вместимость арены в Филадельфии
сегодня, 02:34
Рекомендуем