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  4. Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере: «Никогда не понимал, почему он не играл за «Барселону» или «Реал»

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Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере: «Никогда не понимал, почему он не играл за «Барселону» или «Реал»
Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере.

Бывший хавбек «Сельты», «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле включил Александра Мостового в список своих сильнейших партнеров по команде.

Футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.

На матче ЧМ-2026 Франция – Ирак Макелеле работает в качестве эксперта в студии DAZN. У него завязался диалог с комментатором об игровой карьере Клода.

– Назови трех игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры и о которых можешь сказать: «Они были лучшими».

– Окей. Начну с «Нанта». Там я играл с [Кристианом] Карамбе, он мне как брат. Потом – Виго. Там назову Александра Мостового.

– Ух ты, Царь!

– Да, впечатляющий футболист!

– О да, как же хорош был Мостовой, Клод!

– Я никогда не понимал, почему игрок такого уровня не выступал за «Барселону» или «Реал». Такие футболисты – ух! Я очень многому у него научился.

Еще у Мазиньо многому научился как центральный полузащитник.

– А из времен в «Реале»?

Рауль, Йерро, Эльгера, Зидан, Фигу – все эти ребята, – сказал француз.

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Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: DAZN
logoРеал Мадрид
logoНант
Кристиан Карамбе
logoЗинедин Зидан
logoРауль
logoФернандо Йерро
logoИван Эльгера
logoЛуиш Фигу
logoЛа Лига
logoСельта
logoАлександр Мостовой
logoлига 1 Франция
logoКлод Макелеле

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