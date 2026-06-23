Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере: «Никогда не понимал, почему он не играл за «Барселону» или «Реал»

Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере.

Бывший хавбек «Сельты», «Реала » и сборной Франции Клод Макелеле включил Александра Мостового в список своих сильнейших партнеров по команде.

Футболисты вместе выступали за «Сельту» с 1998 по 2000 год.

На матче ЧМ-2026 Франция – Ирак Макелеле работает в качестве эксперта в студии DAZN. У него завязался диалог с комментатором об игровой карьере Клода.

– Назови трех игроков, с которыми ты пересекался по ходу карьеры и о которых можешь сказать: «Они были лучшими».

– Окей. Начну с «Нанта ». Там я играл с [Кристианом] Карамбе , он мне как брат. Потом – Виго. Там назову Александра Мостового.

– Ух ты, Царь!

– Да, впечатляющий футболист!

– О да, как же хорош был Мостовой, Клод!

– Я никогда не понимал, почему игрок такого уровня не выступал за «Барселону» или «Реал». Такие футболисты – ух! Я очень многому у него научился.

Еще у Мазиньо многому научился как центральный полузащитник.

– А из времен в «Реале»?

– Рауль , Йерро , Эльгера , Зидан , Фигу – все эти ребята, – сказал француз.