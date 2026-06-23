«Атлетико» исключает продажу Альвареса «Барсе» «из соображений чести». Рассматривается трансфер форварда в «Арсенал» (COPE)
«Атлетико» принципиально не продаст Альвареса «Барсе».
«Атлетико» разработал новую стратегию в отношении будущего Хулиана Альвареса.
Ранее 26-летний форвард заявил о желании уйти из клуба: «Мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту».
По словам испанского журналиста и комментатора COPE Маноло Ламы, мадридский клуб «из соображений чести» исключил продажу аргентинца в «Барселону» и нацелился на Премьер-лигу.
В настоящее время рассматривается возможность заключения соглашения с «Арсеналом».
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: COPE
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