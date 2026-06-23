  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Атлетико» исключает продажу Альвареса «Барсе» «из соображений чести». Рассматривается трансфер форварда в «Арсенал» (COPE)

0
«Атлетико» исключает продажу Альвареса «Барсе» «из соображений чести». Рассматривается трансфер форварда в «Арсенал» (COPE)
«Атлетико» принципиально не продаст Альвареса «Барсе».

«Атлетико» разработал новую стратегию в отношении будущего Хулиана Альвареса.

Ранее 26-летний форвард заявил о желании уйти из клуба: «Мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту».

По словам испанского журналиста и комментатора COPE Маноло Ламы, мадридский клуб «из соображений чести» исключил продажу аргентинца в «Барселону» и нацелился на Премьер-лигу.

В настоящее время рассматривается возможность заключения соглашения с «Арсеналом».

***

Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико» – сразу после игры с Австрией 💣

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?11599 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: COPE
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoХулиан Альварес
logoпремьер-лига Англия
logoвозможные трансферы
logoАрсенал

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
И зачем нам в Арсенале игрок, который хочет играть за Барселону, ради которого придется значительно перекраивать игру без нормальной предсезонки из-за ЧМ, да еще и стоит космических денег при достаточно скромной статистике?
“Честь” это то, что они у себя в твиттере писали?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Источник As в «Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги – 500 млн евро отступных или сделки не будет. Все знают, что это непорядочный клуб»
вчера, 23:00
«Альварес не продается». Президент «Атлетико» о предложениях «Барсы» и «Реала» по форварду
10 июня, 16:49
Лапорта подключился к работе над сделкой по Альваресу и встретился с его агентом. «Барселона» вряд ли заплатит «Атлетико» больше 130 млн евро
9 июня, 21:55
«Барсе» предложили Осимхена, но приоритет клуба – трансфер Альвареса (Diario Sport)
6 июня, 03:57
Рекомендуем
Главные новости
Франция – Ирак. 1:0 – Мбаппе забил в 1-м тайме, 2-й начнется в 03:00. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Макелеле включил Мостового в топ лучших партнеров в карьере: «Никогда не понимал, почему он не играл за «Барселону» или «Реал»
9 минут назадВидео
Смотрите игру Норвегия – Сенегал в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
10 минут назадВидеоСпортс"
Из-за грозы начало 2-го тайма матча Франции и Ирака на ЧМ отложено до 03:00 – перерыв продлится два часа. Болельщиков попросили уйти со стадиона в укрытие
30 минут назад
Рангник о Месси: «Если в 39 лет он делает дубль, это имеет значение. Мы знали, что он на другом уровне, лучший. Ему не нужно много моментов, чтобы решить исход матча»
12 минут назад
Роджерс – главная цель «Арсенала» летом. «Астон Вилла» может запросить 100 млн фунтов за хавбека (The Guardian)
31 минуту назад
Мостовой о совете Рангника ставить на Австрию против Аргентины: «Такой бред иногда несут эти нефутбольные люди! Футбол прекрасен тем, что есть гении – это Месси»
48 минут назад
Источник As в «Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги – 500 млн евро отступных или сделки не будет. Все знают, что это непорядочный клуб»
вчера, 23:00
Месси – единственный игрок, выходивший в плей-офф на шести ЧМ
вчера, 22:53
Месси более чем в два раза превзошел Роналду по голам на ЧМ – 18 против 8
вчера, 22:47
Ко всем новостям
Последние новости
Норвегия – Сенегал. Холанд и Мане в старте. Онлайн-трансляция
45 секунд назадLive
Глава французской федерации о перерыве в игре с Ираком: «Перенос матча даже не рассматривался. Игрокам придется возвращаться спустя 2 часа – это беспрецедентно»
5 минут назад
Дегтярев о допуске российских команд: «В футболе идет увязка с восстановлением ОКР и рекомендациями МОК. Однозначно будем играть, курс очевиден»
25 минут назад
Холанд, Серлот, Мане, Эдегор, Джексон и Кулибали – в составах Норвегии и Сенегала на матч ЧМ
49 минут назад
Спаллетти рассчитывает на подписание Коло-Муани. «Ювентус» готов гарантировать выкуп после аренды, если цена будет меньше 35 млн евро (Альфредо Педулла)
вчера, 22:25
Скалони о Лаутаро и Альваресе: «Как я могу не хотеть видеть лучших бомбардиров Италии и Испании вместе на поле? Но Месси должен играть, потому что я так решил»
вчера, 22:08
Олисе отдал голевую на Мбаппе во 2-м матче ЧМ подряд
вчера, 22:05
41-летний Тиаго Силва вернулся во «Флуминенсе», откуда в январе уходил в «Порту»
вчера, 21:53Фото
Британский Институт отцовства о словах журналистки, критиковавшей Доку: «Абсурд. Скандал из-за того, что мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь – быть рядом при рождении ребенка»
вчера, 21:20
Экс-капитан Уэльса Уильямс о Месси: «Величайший ли он игрок всех времен? Возможно. Это стоит обсудить»
вчера, 21:01
Рекомендуем