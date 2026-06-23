«Атлетико» исключает продажу Альвареса «Барсе» «из соображений чести». Рассматривается трансфер форварда в «Арсенал» (COPE)

«Атлетико» принципиально не продаст Альвареса «Барсе».

«Атлетико » разработал новую стратегию в отношении будущего Хулиана Альвареса .

Ранее 26-летний форвард заявил о желании уйти из клуба: «Мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту».

По словам испанского журналиста и комментатора COPE Маноло Ламы, мадридский клуб «из соображений чести» исключил продажу аргентинца в «Барселону» и нацелился на Премьер-лигу.

В настоящее время рассматривается возможность заключения соглашения с «Арсеналом ».

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Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико» – сразу после игры с Австрией 💣