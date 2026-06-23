Источник As в «Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги – 500 млн евро отступных или сделки не будет. Все знают, что это непорядочный клуб»

«Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги.

В «Атлетико» намерены подать жалобу на «Барселону» из-за переговоров с Хулианом Альваресом .

В интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) форвард сборной Аргентины изъявил желание покинуть «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе . Хочу осуществить мечту». Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Барселоны».

«Мы видели, как «Барселона» действовала раньше. Обещали комиссионные игроку, его сестре, его семье (речь о переходе Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барсу» в 2019 году – Спортс’‘). «Барселона » не сможет купить Хулиана ни за какие деньги, он не перейдет в «Барселону». Либо они выплачивают отступные в размере 500 миллионов евро, либо ничего не будет.

Все знают, что это непорядочный клуб. Но они имеют дело с клубом, который не позволит им выйти сухими из воды», – заявил As источник в «Атлетико ».

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Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико» – сразу после игры с Австрией