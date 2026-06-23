  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Источник As в «Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги – 500 млн евро отступных или сделки не будет. Все знают, что это непорядочный клуб»

0
Источник As в «Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги – 500 млн евро отступных или сделки не будет. Все знают, что это непорядочный клуб»
«Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги.

В «Атлетико» намерены подать жалобу на «Барселону» из-за переговоров с Хулианом Альваресом.

В интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) форвард сборной Аргентины изъявил желание покинуть «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту». Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Барселоны».

«Мы видели, как «Барселона» действовала раньше. Обещали комиссионные игроку, его сестре, его семье (речь о переходе Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барсу» в 2019 году – Спортс’‘). «Барселона» не сможет купить Хулиана ни за какие деньги, он не перейдет в «Барселону». Либо они выплачивают отступные в размере 500 миллионов евро, либо ничего не будет.

Все знают, что это непорядочный клуб. Но они имеют дело с клубом, который не позволит им выйти сухими из воды», – заявил As источник в «Атлетико».

***

Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико» – сразу после игры с Австрией

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?11471 голос
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoвозможные трансферы
logoХулиан Альварес
logoБарселона

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все не уймутся 🙈
спрашивается, зачем Альварес при переходе подписывал контракт с таким неадекватным условием "500 миллионов отступных"? 100, 150 - но 500?! Теперь расхлёбывай.
Ответvel
спрашивается, зачем Альварес при переходе подписывал контракт с таким неадекватным условием "500 миллионов отступных"? 100, 150 - но 500?! Теперь расхлёбывай.
Отступные это обязательное правило Ла Лиги, их всегда прописывают для топовых футболистов большие:)
Ответrigobersong
Отступные это обязательное правило Ла Лиги, их всегда прописывают для топовых футболистов большие:)
Кто решает сумму отступных? Альварес мог сказать атлетам, нахрен вас с такими отступными, настоящее рабство, потом хрен перейдешь куда захочешь. Спрос на него и тогда был отличный.
Кто заговорил о порядочности, помнится кто-то выпускал гризмана на полчаса, чтобы у него минут для выкупа не набралось, сейчас что-то про порядочность качают, неудачники
ОтветРуслан Абакаров
Кто заговорил о порядочности, помнится кто-то выпускал гризмана на полчаса, чтобы у него минут для выкупа не набралось, сейчас что-то про порядочность качают, неудачники
так бчк похожие фокусы с Лёвой проворачивало, он сам где-то месяц назад говорил что его попросили не забивать в конце сезона чтобы не платить Баварии
Любой клуб думает, как сэкономить любой ценой в рамках закона .
За моралью и нравственностью пожалуйте в КНДР , как там у них главная футбольная лига называется?
Пошла вода в хату 💦
Атлетико Мадрид не очень правильно себя ведёт. Они могут своими играми загубить карьеру Альваресу, а ещё остаться у разбитого корыта. Да, нынешние цены космические и безумные, но выручить 100-150 миллионов за Альвареса реально.
Атлетико это похороны
С другой стороны, а как еще защищаться против подобных вбросов
Альварес без Атлетико никак бы не заинтересовал Барсу. Как минимум он должен быть более уважителен к клубу который дал ему шанс. Потому что после хайпа на ЧМ он откровенно сдулся. Да и не факт что проявит себя в Барсе.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Из-за грозы начало 2-го тайма матча Франции и Ирака на ЧМ отложено до 02:30 – перерыв продлится более часа. Болельщиков попросили уйти со стадиона в укрытие
сегодня, 22:17
Месси – единственный игрок, выходивший в плей-офф на шести ЧМ
30 минут назад
Месси более чем в два раза превзошел Роналду по голам на ЧМ – 18 против 8
36 минут назад
Клозе о побитом рекорде по голам на ЧМ: «Я всегда говорил, что Месси не так уж плох. Для меня он – лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!»
44 минуты назад
У Доку родился сын, сообщили в сборной Бельгии: «Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом с женой. Он присоединится к команде завтра вечером»
51 минуту назад
Норвегия или Сенегал, Португалия или Узбекистан? Голосуем за победителей в матчах второго тура ЧМ-2026
53 минуты назадТесты и игры
Франция – Ирак. 1:0 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 21:20Live
Месси впервые забил 5 голов без учета пенальти на одном ЧМ
сегодня, 21:44
У Мбаппе 3 гола в 2 матчах ЧМ-2026. Больше лишь у Месси
сегодня, 21:42
Генич о критике: «С таким количеством говна, чувствуется, к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»
сегодня, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о совете Рангника ставить на Австрию против Аргентины: «Такой бред иногда несут эти нефутбольные люди! Футбол прекрасен тем, что есть гении – это Месси»
11 минут назад
Холанд, Серлот, Мане, Эдегор, Джексон и Кулибали – в составах Норвегии и Сенегала на матч ЧМ
12 минут назад
Спаллетти рассчитывает на подписание Коло-Муани. «Ювентус» готов гарантировать выкуп после аренды, если цена будет меньше 35 млн евро (Альфредо Педулла)
58 минут назад
Скалони о Лаутаро и Альваресе: «Как я могу не хотеть видеть лучших бомбардиров Италии и Испании вместе на поле? Но Месси должен играть, потому что я так решил»
сегодня, 22:08
Олисе отдал голевую на Мбаппе во 2-м матче ЧМ подряд
сегодня, 22:05
41-летний Тиаго Силва вернулся во «Флуминенсе», откуда в январе уходил в «Порту»
сегодня, 21:53Фото
Британский Институт отцовства о словах журналистки, критиковавшей Доку: «Абсурд. Скандал из-за того, что мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь – быть рядом при рождении ребенка»
сегодня, 21:20
Экс-капитан Уэльса Уильямс о Месси: «Величайший ли он игрок всех времен? Возможно. Это стоит обсудить»
сегодня, 21:01
Рангник про 0:2 с Аргентиной: «Австрия играла хорошо, я бы хотел увидеть больше смелости в 1-2 эпизодах и пару ударов издалека. Расстроен пропущенным после контратаки голом»
сегодня, 20:37
Летние сборы «Зенита»: тест на выносливость и первая двусторонка
сегодня, 20:35ВидеоСпортс"
Рекомендуем