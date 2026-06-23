Месси более чем в два раза превзошел Роналду по голам на ЧМ – 18 против 8
Лионель Месси более чем в два раза обошел Криштиану Роналду по числу голов на чемпионатах мира.
Форвард сборной Аргентины, представляющий «Интер Майами», сделал дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Австрии (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету Месси 18 голов в 28 матчах.
У Роналду лишь 8 мячей в за сборную Португалии в 23 матчах на чемпионатах мира. При этом три гола Криштиану забил с пенальти – Месси отличился с точки четыре раза.
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POV: рекордный гол Месси на ЧМ – глазами самого Лео 🐐
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Messi vs Ronaldo
Комментарии
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Вышла сегодня Аргентина, я там тоже особо командного ничего не увидел, но Месси затащил.
И там мировой лидер и тут, результат разный.
Мож пора уже людям признать, что Роналду уже далеко не торт и не впрягаться так яростно за него?