Месси более чем в два раза превзошел Роналду по голам на ЧМ – 18 против 8

Лионель Месси более чем в два раза обошел Криштиану Роналду по числу голов на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины , представляющий «Интер Майами », сделал дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Австрии (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету Месси 18 голов в 28 матчах.

У Роналду лишь 8 мячей в за сборную Португалии в 23 матчах на чемпионатах мира. При этом три гола Криштиану забил с пенальти – Месси отличился с точки четыре раза.

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