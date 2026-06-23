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  4. Месси более чем в два раза превзошел Роналду по голам на ЧМ – 18 против 8

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Месси более чем в два раза превзошел Роналду по голам на ЧМ – 18 против 8

Лионель Месси более чем в два раза обошел Криштиану Роналду по числу голов на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины, представляющий «Интер Майами», сделал дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Австрии (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На счету Месси 18 голов в 28 матчах.

У Роналду лишь 8 мячей в за сборную Португалии в 23 матчах на чемпионатах мира. При этом три гола Криштиану забил с пенальти – Месси отличился с точки четыре раза.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Messi vs Ronaldo
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМЛС
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoИнтер Майами

Комментарии

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Плюс по голевым передачам на ЧМ аж в четыре раза.
Ну ничего, Роналду наймет фитнесс комбинат и помучает Португалию до 52. Все только начинается у этого юноши!
Спасибо Спортс, сами мы ведь не можем посчитать во сколько раз больше, продолжайте набрасывать, как вы это любите
Где-то сегодня ночью плачет горючими слезами самая красивая принцесса в мире по мнению своего зеркальца:))
ОтветAlex.K71
Где-то сегодня ночью плачет горючими слезами самая красивая принцесса в мире по мнению своего зеркальца:))
Месси 71 касание сегодня, Роналду 25 касаний:)) Месси хоть и не бегает, но всегда отходит на свою половину поля, предлагает себя партнёрам, постоянно открывается и ищет мяч:) Роналду просто стоит в офсайде, закрытый и Витинья, Невеш и Бруно должны ему пасовать:))
Ответrigobersong
Месси 71 касание сегодня, Роналду 25 касаний:)) Месси хоть и не бегает, но всегда отходит на свою половину поля, предлагает себя партнёрам, постоянно открывается и ищет мяч:) Роналду просто стоит в офсайде, закрытый и Витинья, Невеш и Бруно должны ему пасовать:))
Вот со стороны пишу. Вышла Португалия, все троллили Рона, оправдывали-команда не играет, что сделает один Рон?
Вышла сегодня Аргентина, я там тоже особо командного ничего не увидел, но Месси затащил.
И там мировой лидер и тут, результат разный.
Мож пора уже людям признать, что Роналду уже далеко не торт и не впрягаться так яростно за него?
Лишь 8 мячей на ЧМ - это на уровне Марадоны.
Какие же днищеснские авторы спортса. Единственное, на что хватает фантазии это стравить и подкинуть на вентилятор.
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