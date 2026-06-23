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  4. У Доку родился сын, сообщили в сборной Бельгии: «Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом с женой. Он присоединится к команде завтра вечером»

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У Доку родился сын, сообщили в сборной Бельгии: «Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом с женой. Он присоединится к команде завтра вечером»
Доку покинул расположение сборной Бельгии из-за родов жены.

Сборная Бельгии подтвердила отъезд вингера Жереми Доку из расположения команды из-за рождения ребенка.

В понедельник пресс-служба бельгийской команды сообщила, что сегодня супруга футболиста «Манчестер Сити» родила сына. Ранее сообщалось, что Доку пропустил игру с Ираном на ЧМ-2026 (0:0) из-за рецидива респираторной инфекции.

«Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейса.

По согласованию и в сопровождении одного из врачей нашей команды Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой по этому особенному случаю. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против Новой Зеландии», – говорится в заявлении сборной Бельгии.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Бельгии
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Комментарии

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Ну да, ведь чемпионат мира - это не долг и не работа никакая. Приехать с джетлагом и растренертванным нормально челику)
Ща заминусят и отменят меня как ведущую с тв😅

Представляю как моряки, врачи, военные и тд такие : «пацаны, я погнал на роды, вы тут сами пока»
ОтветEugene88
Ну да, ведь чемпионат мира - это не долг и не работа никакая. Приехать с джетлагом и растренертванным нормально челику) Ща заминусят и отменят меня как ведущую с тв😅 Представляю как моряки, врачи, военные и тд такие : «пацаны, я погнал на роды, вы тут сами пока»
Да, это не долг и даже не работа. Игрока никто не заставляет играть за сборную. Могли пойти навстречу, могли создать конфликт. Выбрали первое, и по-человечески это понятно. У каждого свои взгляды на роды и вообще отношения в семье. Для Доку семья на первом месте, это повод для насмешек?
ОтветArhikira
Да, это не долг и даже не работа. Игрока никто не заставляет играть за сборную. Могли пойти навстречу, могли создать конфликт. Выбрали первое, и по-человечески это понятно. У каждого свои взгляды на роды и вообще отношения в семье. Для Доку семья на первом месте, это повод для насмешек?
А где эта грань? А если ему позвонят и скажут : у нас тут твой ребенок обкакался, приедешь? Тоже, если семья на первом месте, надо срываться?

Я убежден, что на родах можно обойтись без мужа. И если для жены опять же не так важно дело всей жизни отца ее ребенка - выводы сделать можно некие.
единственное достижение Бельгии на ЧМ
Неспящие в Сиэтле 2.
С респираторной инфекцией поехал на роды🤦🤦🤦
Жене вообще-то помощь нужна будет после рождения ребенка,а он приехал на денёк,отметился и свалил.ЧМ еще будет через 4 года,а потом ещё через 4 года,а вот побыть с сыном на 3-й,4-й,5-й,6-й....день он уже никогда не сможет и ему с этим жить теперь!
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