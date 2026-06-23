У Доку родился сын, сообщили в сборной Бельгии: «Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом с женой. Он присоединится к команде завтра вечером»
Доку покинул расположение сборной Бельгии из-за родов жены.
Сборная Бельгии подтвердила отъезд вингера Жереми Доку из расположения команды из-за рождения ребенка.
В понедельник пресс-служба бельгийской команды сообщила, что сегодня супруга футболиста «Манчестер Сити» родила сына. Ранее сообщалось, что Доку пропустил игру с Ираном на ЧМ-2026 (0:0) из-за рецидива респираторной инфекции.
«Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейса.
По согласованию и в сопровождении одного из врачей нашей команды Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой по этому особенному случаю. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против Новой Зеландии», – говорится в заявлении сборной Бельгии.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Бельгии
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Ща заминусят и отменят меня как ведущую с тв😅
Представляю как моряки, врачи, военные и тд такие : «пацаны, я погнал на роды, вы тут сами пока»
Я убежден, что на родах можно обойтись без мужа. И если для жены опять же не так важно дело всей жизни отца ее ребенка - выводы сделать можно некие.