У Доку родился сын, сообщили в сборной Бельгии: «Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом с женой. Он присоединится к команде завтра вечером»

Доку покинул расположение сборной Бельгии из-за родов жены.

Сборная Бельгии подтвердила отъезд вингера Жереми Доку из расположения команды из-за рождения ребенка.

В понедельник пресс-служба бельгийской команды сообщила, что сегодня супруга футболиста «Манчестер Сити » родила сына. Ранее сообщалось , что Доку пропустил игру с Ираном на ЧМ-2026 (0:0) из-за рецидива респираторной инфекции.

«Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейса.

По согласованию и в сопровождении одного из врачей нашей команды Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой по этому особенному случаю. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против Новой Зеландии», – говорится в заявлении сборной Бельгии.