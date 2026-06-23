Из-за грозы начало 2-го тайма матча Франции и Ирака на ЧМ отложено до 03:00 – перерыв продлится два часа. Болельщиков попросили уйти со стадиона в укрытие

Начало 2-го тайма матча Франция – Ирак отложено из-за возможной грозы.

Начало второго тайма матча Франции с Ираком на ЧМ-2026 отложено из-за погодных условий.

Встреча 2-го тура группового этапа проходит на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, после первой половины Франция ведет со счетом 1:0.

По ходу первого тайма матча в районе стадиона начался сильный ливень. Во время перерыва на табло стадиона показали сообщение, в котором болельщиков предупредили о надвигающейся сильной грозе, а также призвали покинуть трибуны и отправиться в ближайшее укрытие.

Изначально планировалось, что перерыв будет продлен с 15 до 30 минут. Однако впоследствии было объявлено, что игра возобновится не ранее чем в 02:00 по московскому времени. Затем – что в 02:30. В конечном счете игра должна возобновиться в 03:00. Таким образом, перерыв между таймами продлится около двух часов.