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  4. Из-за грозы начало 2-го тайма матча Франции и Ирака на ЧМ отложено до 03:00 – перерыв продлится два часа. Болельщиков попросили уйти со стадиона в укрытие

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Из-за грозы начало 2-го тайма матча Франции и Ирака на ЧМ отложено до 03:00 – перерыв продлится два часа. Болельщиков попросили уйти со стадиона в укрытие
Начало 2-го тайма матча Франция – Ирак отложено из-за возможной грозы.

Начало второго тайма матча Франции с Ираком на ЧМ-2026 отложено из-за погодных условий.

Встреча 2-го тура группового этапа проходит на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, после первой половины Франция ведет со счетом 1:0.

По ходу первого тайма матча в районе стадиона начался сильный ливень. Во время перерыва на табло стадиона показали сообщение, в котором болельщиков предупредили о надвигающейся сильной грозе, а также призвали покинуть трибуны и отправиться в ближайшее укрытие.

Изначально планировалось, что перерыв будет продлен с 15 до 30 минут. Однако впоследствии было объявлено, что игра возобновится не ранее чем в 02:00 по московскому времени. Затем – что в 02:30. В конечном счете игра должна возобновиться в 03:00. Таким образом, перерыв между таймами продлится около двух часов.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Ирака по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoпроисшествия

Комментарии

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Это ж сколько рекламы можно показать в этот гидратационный перерыв.
Ответlemming
Это ж сколько рекламы можно показать в этот гидратационный перерыв.
Вот уж реально перерыв на водопой! Разгневали небесную канцелярию!
Ответlemming
Это ж сколько рекламы можно показать в этот гидратационный перерыв.
Комментарий скрыт
вот это я понимаю перерыв на гидратацию
Ответsergspartak
вот это я понимаю перерыв на гидратацию
Будет смешно, если они несмотря на это в середине второго тайма все равно сделают перерыв на водички попить
Ответ_FoX-
Будет смешно, если они несмотря на это в середине второго тайма все равно сделают перерыв на водички попить
В середине первого же сделали, не помешал ливень, начавшийся через 5 минут
Все таки центрально европейский климат наиболее умеренный и подходящий для проведения крупных футбольных турниров. Американцы мало того что испоганили игру своими рекламными паузами , так еще и инфраструктура совершенно неподходящая , эти древние стадионы для Американского футбола, или бейсбола , без крыш , зачастую даже без каких-то навесов для болельщиков. Сюда же и чрезвычайно непредсказуемая погода материка , который продувается двумя океанами
ОтветHans Castorp
Все таки центрально европейский климат наиболее умеренный и подходящий для проведения крупных футбольных турниров. Американцы мало того что испоганили игру своими рекламными паузами , так еще и инфраструктура совершенно неподходящая , эти древние стадионы для Американского футбола, или бейсбола , без крыш , зачастую даже без каких-то навесов для болельщиков. Сюда же и чрезвычайно непредсказуемая погода материка , который продувается двумя океанами
В сша хоть крытые стадионы есть,огромная часть матчей в хороших условия проходит.я вообще не понимаю,как они будут в испании играть столько матчей,с 1 крытым стадионом в мадриде.в той же севильи,можно словить температуру 40+ градусов,никто не даст играть в такую погоду.
ОтветHans Castorp
Все таки центрально европейский климат наиболее умеренный и подходящий для проведения крупных футбольных турниров. Американцы мало того что испоганили игру своими рекламными паузами , так еще и инфраструктура совершенно неподходящая , эти древние стадионы для Американского футбола, или бейсбола , без крыш , зачастую даже без каких-то навесов для болельщиков. Сюда же и чрезвычайно непредсказуемая погода материка , который продувается двумя океанами
Придурок, раз ты пропустил в школе географию, то хотя бы посмотрел бы на прогнозы погоды сейчас в Европе и Штатах.
Ладно, можно идти спать, у Ирака шансов нет все равно
ОтветMr. Voronoi
Ладно, можно идти спать, у Ирака шансов нет все равно
Вероятность чуда крайне низкая, но андердоги на этом ЧМ уже много раз удивляли)
ОтветStrateg 7
Вероятность чуда крайне низкая, но андердоги на этом ЧМ уже много раз удивляли)
Я просто хочу посмотреть на офигенный французов
Интересно а хидрейшн брэйк все равно будет после восстановления игры? 😄
По дождю и перенесённому матчу - Ролан Гаррос, по месту проведения - US Open, по покрытию - Уимблдон. Правда, я не уверен, что мы теннис смотрим
ОтветCrazyBarsuk
По дождю и перенесённому матчу - Ролан Гаррос, по месту проведения - US Open, по покрытию - Уимблдон. Правда, я не уверен, что мы теннис смотрим
По ночному времени начала матчей - Australian Open))
ОтветВладимир
По ночному времени начала матчей - Australian Open))
АО - лучшие матчи как раз в удобное для россиян время, вечерняя сессия в 11-00 по Москве
В Филадельфии всегда солнечно
ОтветРокко Сиффредди
В Филадельфии всегда солнечно
Мак, кстати, пару лет назад стал совладельцем Рексхэма из Шипа
А где у них укрытие?
ОтветNoN
А где у них укрытие?
Комментарий удален пользователем
ОтветNoN
А где у них укрытие?
У Ирака хатка от Саддама осталась, у французов - схрон в канализации вместе с Мбаппе🐢
Уроды блин, мало того что пропихнули свои сраные рекламыне паузы посреди тайма, так еще и правила грозы ублюдские. Во всем мире как то играют и никто не умер. Нахрен им вообще чм дали, надеюсь на ближайшие лет 20 минимум больше там чм не будет. Давайте как в наскаре, отложим на завтра.
ОтветLamasina
Уроды блин, мало того что пропихнули свои сраные рекламыне паузы посреди тайма, так еще и правила грозы ублюдские. Во всем мире как то играют и никто не умер. Нахрен им вообще чм дали, надеюсь на ближайшие лет 20 минимум больше там чм не будет. Давайте как в наскаре, отложим на завтра.
Да как бы как раз умирают из-за ударов молнии

Но решение конечно очень тупое
Моя любимая игра теперь похожа на всё , что угодно теннис, баскетбол всё тяжелее смотреть
ОтветALEXIS GOL
Моя любимая игра теперь похожа на всё , что угодно теннис, баскетбол всё тяжелее смотреть
О дивный новый мир
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