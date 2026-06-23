Генич о критике: «С таким количеством говна, чувствуется, к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

Генич о критике: подойду к началу сезона РПЛ в оптимальных кондициях.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич высказался о том, что на фоне большого количества критики его работы на матчах чемпионата мира он будет готов к старту сезона Мир РПЛ.

«С таким количеством говна чувствуется, что к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях))», – написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, ранее комментатор извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов . Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается».

Позднее Генич пересмотрел отношение к своей работе на матче после самокритики, заявив : «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».