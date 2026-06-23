Генич о критике: «С таким количеством говна, чувствуется, к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»
Генич о критике: подойду к началу сезона РПЛ в оптимальных кондициях.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что на фоне большого количества критики его работы на матчах чемпионата мира он будет готов к старту сезона Мир РПЛ.
«С таким количеством говна чувствуется, что к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях))», – написал Генич в телеграм-канале.
Напомним, ранее комментатор извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается».
Позднее Генич пересмотрел отношение к своей работе на матче после самокритики, заявив: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?10936 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Еще любопытное: называет фамилии игроков так, как они сами произносят. Например, Икбал с ударением на -и, а не, казалось бы, более привычное и логичное -а. В то же время Генич: «Ван Дейк или Ван Дайк? Дьокереш или Йокерес? Да мне плевать, никакой разницы»