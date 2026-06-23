  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Генич о критике: «С таким количеством говна, чувствуется, к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

0
Генич о критике: «С таким количеством говна, чувствуется, к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»
Генич о критике: подойду к началу сезона РПЛ в оптимальных кондициях.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, что на фоне большого количества критики его работы на матчах чемпионата мира он будет готов к старту сезона Мир РПЛ. 

«С таким количеством говна чувствуется, что к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях))», – написал Генич в телеграм-канале. 

Напомним, ранее комментатор извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается». 

Позднее Генич пересмотрел отношение к своей работе на матче после самокритики, заявив: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа». 

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?10936 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Константина Генича
телевидение
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат мира по футболу
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
брань

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Лузер продолжает себя закапывать все глубже и глубже
ОтветДэннис Молинарев
Лузер продолжает себя закапывать все глубже и глубже
Правильно, если позориться - то до конца!
А может не надо подходить никуда а?Оставайся где ты стоишь по пояс в медиалиге и погрузись в это с головой,и ты услышишь от многих,за долгое время,настоящее искреннее "спасибо" и столько благодарностей,лестных слов,сколько ты за все время своего хобби "комментатора" не слышал
Да завали уже, Костя! Займись делом, а не пустопорожними монологами.
Он как будто кайфует от этого. Ему зрители, для которых он работает, обслуживает матчи, говорят в чем он не прав, а он сопротивляется, абсолютно не приемлет критику. Сказочный комментатор
Да не бомбит у меня не бомбит
Вот прямо сейчас Минин комментирует Францию и Ирак. Воды минимум. Говорит, надо бы глянуть статистику, но не могу отвлекаться от происходящего на поле. Что называется, почувствуйте разницу.

Еще любопытное: называет фамилии игроков так, как они сами произносят. Например, Икбал с ударением на -и, а не, казалось бы, более привычное и логичное -а. В то же время Генич: «Ван Дейк или Ван Дайк? Дьокереш или Йокерес? Да мне плевать, никакой разницы»
Ты, главное, только не расплескай по дороге.
Не держи в себе, сходи в туалет
"))" - явный признак осознания Геничем того, что критикующие правы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана
сегодня, 10:45
Губерниев – Геничу о его работе на матче ЧМ: «А ты пересматривал трезвым или иным?» Константин ответил: «Пить мне сейчас нельзя, поэтому – «иным»
сегодня, 10:18
Генич о работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа»
вчера, 18:20
Рекомендуем
Главные новости
Месси впервые забил 5 голов без учета пенальти на одном ЧМ
21 минуту назад
У Мбаппе 3 гола в 2 матчах ЧМ-2026. Больше лишь у Месси
23 минуты назад
Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и догнал Роналдо. Больше лишь у Клозе и Месси
35 минут назад
У Мбаппе 59 голов в 100 матчах за сборную Франции – он лучший бомбардир страны
38 минут назад
Франция – Ирак. 1:0 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Альварес хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту»
46 минут назадВидео
Глава турецкой федерации попросил министра юстиции наказывать за чрезмерную критику сборной: «Не надо переступать границы морали. В какой еще стране мира существует такой позор?»
49 минут назад
ЧМ-2026. Франция встречается с Ираком, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией, Аргентина победила Австрию
сегодня, 21:04Live
«Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60-80 минут». Экс-игрок «Атлетико» Богданович об удалении Нгоя в матче Бельгии и Ирана
сегодня, 20:56
Ибрагимович о рекорде Месси по голам на ЧМ: «Мы все наслаждаемся его игрой, и еще не было матча с Иорданией – не знаю, чем это закончится. 5 голов в 2 матчах – у меня 0 за два ЧМ»
сегодня, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Олисе отдал голевую на Мбаппе во 2-м матче подряд на ЧМ
42 секунды назад
41-летний Тиаго Силва вернулся во «Флуминенсе», откуда в январе уходил в «Порту»
12 минут назадФото
Британский Институт отцовства о словах журналистки, критиковавшей Доку: «Абсурд. Скандал из-за того, что мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь – быть рядом при рождении ребенка»
45 минут назад
Экс-капитан Уэльса Уильямс о Месси: «Величайший ли он игрок всех времен? Возможно. Это стоит обсудить»
сегодня, 21:01
Рангник про 0:2 с Аргентиной: «Австрия играла хорошо, я бы хотел увидеть больше смелости в 1-2 эпизодах и пару ударов издалека. Расстроен пропущенным после контратаки голом»
сегодня, 20:37
Летние сборы «Зенита»: тест на выносливость и первая двусторонка
сегодня, 20:35ВидеоСпортс"
«Ювентус» и Эми Мартинес продолжают переговоры. «Вилла» хочет 10+ млн евро за вратаря, туринцы считают сумму завышенной
сегодня, 20:35
Месси – 2-й после Клозе игрок с 4+ голами на трех разных ЧМ
сегодня, 20:17
Болельщики Норвегии повторяли движения за группой йогов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
сегодня, 20:15Фото
Месси – 2-й после Саленко игрок, забивший 5+ первых голов сборной на одном ЧМ
сегодня, 20:03
Рекомендуем