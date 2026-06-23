Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и догнал Роналдо. Больше лишь у Клозе и Месси
Мбаппе догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров ЧМ.
Килиан Мбаппе вышел на 3-е место по голам на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Франции, представляющий «Реал», открыл счет в матче группового этап ЧМ-2026 против Ирака на 14-й минуте. Это 15-й гол Мбаппе на ЧМ, он сравнялся с бразильцем Роналдо в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Больше голов на мундиалях забили лишь немец Мирослав Клозе (16) и аргентинец Лионель Месси (18).
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Да и это не его проблема
Клозе - 0 пенок
Если не на этом турнире, то в следующем точно.
Килиан ещё молод, этот состав никуда не уйдёт, новый формат ЧМ. Всё в руках/ногах диктатора.