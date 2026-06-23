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  4. Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и догнал Роналдо. Больше лишь у Клозе и Месси

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Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и догнал Роналдо. Больше лишь у Клозе и Месси
Мбаппе догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров ЧМ.

Килиан Мбаппе вышел на 3-е место по голам на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции, представляющий «Реал», открыл счет в матче группового этап ЧМ-2026 против Ирака на 14-й минуте. Это 15-й гол Мбаппе на ЧМ, он сравнялся с бразильцем Роналдо в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Больше голов на мундиалях забили лишь немец Мирослав Клозе (16) и аргентинец Лионель Месси (18).

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Ирака по футболу
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logoСборная Бразилии по футболу
logoЛионель Месси
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Комментарии

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да это не имеет уже никакого значения, если бы у клозе и прочих бомбардиров был чм из 48 команд, они бы и по 25-30 накидать успели саудитам катарцам кюрасао и тд, раньше чм был вооще 16 команд и все, тупо бойня за каждый матч, щас групповой этап просто ужас, проходной двор
ОтветDzhansug Bukiya
да это не имеет уже никакого значения, если бы у клозе и прочих бомбардиров был чм из 48 команд, они бы и по 25-30 накидать успели саудитам катарцам кюрасао и тд, раньше чм был вооще 16 команд и все, тупо бойня за каждый матч, щас групповой этап просто ужас, проходной двор
Не знаю почему минусят, это правда же
ОтветDzhansug Bukiya
да это не имеет уже никакого значения, если бы у клозе и прочих бомбардиров был чм из 48 команд, они бы и по 25-30 накидать успели саудитам катарцам кюрасао и тд, раньше чм был вооще 16 команд и все, тупо бойня за каждый матч, щас групповой этап просто ужас, проходной двор
Мбаппе свои 12 голов забил на ЧМ еще с прошлым форматом
Да и это не его проблема
У Килиана конечно времени ещё вагон, чтобы переписать рекорд на свое имя. Франции очень повезло с таким невероятным поколением.
Ответcorazon blanco
У Килиана конечно времени ещё вагон, чтобы переписать рекорд на свое имя. Франции очень повезло с таким невероятным поколением.
Будто у них были плохие поколения))
ОтветWelcomeBackPURE
Будто у них были плохие поколения))
Поколение конца нулевых-начала десятых. Поколение Рибери,Бензема,Насри и так далее. Запомнились только позором в ЮАР и тем,что всей полкоманды шпехало 15-летнюю проститутку из Алжира.
Месси - 6 пенок
Клозе - 0 пенок
ОтветGroznyi2024
Месси - 6 пенок Клозе - 0 пенок
и чм поменьше
ОтветGroznyi2024
Месси - 6 пенок Клозе - 0 пенок
да соперники, всех конечно не помню, но мусора поменьше было
Тоже феноменальная результативность, рекорд Месси, вероятнее всего, побьёт без каких либо проблем
Хорошую банку положил, ещё и с левой
Перепишет рекорд - 100%
Если не на этом турнире, то в следующем точно.
Килиан ещё молод, этот состав никуда не уйдёт, новый формат ЧМ. Всё в руках/ногах диктатора.
Надеюсь трагедий не будет и перегонит пенальтесси
А прикол будет, если Мбаппе догонит по ходу этого турнира Месси и они будут друг друга постоянно обгонять)
ОтветАлексѣй Пестовъ
А прикол будет, если Мбаппе догонит по ходу этого турнира Месси и они будут друг друга постоянно обгонять)
Было бы круто еще, чтоб они потом в финале снова встретились)
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