Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и догнал Роналдо. Больше лишь у Клозе и Месси

Мбаппе догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров ЧМ.

Килиан Мбаппе вышел на 3-е место по голам на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции , представляющий «Реал », открыл счет в матче группового этап ЧМ-2026 против Ирака на 14-й минуте. Это 15-й гол Мбаппе на ЧМ, он сравнялся с бразильцем Роналдо в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Больше голов на мундиалях забили лишь немец Мирослав Клозе (16) и аргентинец Лионель Месси (18).

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