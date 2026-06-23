Альварес хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту»
Альварес заявил, что хочет уйти из «Атлетико».
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил о желании уйти из «Атлетико».
– Твое будущее решится уже после чемпионата мира?
– Честно, я не знаю. Но сейчас не время говорить об этом. При этом я не собираюсь прятаться или уходить от ответа.
Я стараюсь быть честным человеком и уже откровенно поговорил с людьми в клубе, с теми, с кем должен был это обсудить.
– Думаешь, ты уйдешь?
– Не знаю, что произойдет. Но мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту, – сказал Альварес.
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?10700 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
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Но теперь у Атлетико не остается никаких вариантов, кроме как продать его )
И ТОЛЬКО Барселона этим занимается - больше никто в мире такого никогда не делал, клянутся )