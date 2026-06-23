  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Альварес хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту»

Видео
0
Альварес хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту»
Альварес заявил, что хочет уйти из «Атлетико».

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил о желании уйти из «Атлетико».

– Твое будущее решится уже после чемпионата мира?

– Честно, я не знаю. Но сейчас не время говорить об этом. При этом я не собираюсь прятаться или уходить от ответа.

Я стараюсь быть честным человеком и уже откровенно поговорил с людьми в клубе, с теми, с кем должен был это обсудить.

– Думаешь, ты уйдешь?

– Не знаю, что произойдет. Но мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту, – сказал Альварес.

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?10700 голосов
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
logoвозможные трансферы
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветBarsa! bolshe chem klub
В Барсу?
В Крылья Советов
Честно говоря, с такой игрой, которую показывает сейчас Хулиан, даже 110 млн за него - это слишком огромные деньги..

Но теперь у Атлетико не остается никаких вариантов, кроме как продать его )
Вот так, у человека мечта - играть в Арсенале Артеты! Мсье знает толк в извращениях :))
Редко так бывает, что прям в эфире признается игрок что хочет уйти. Обычно молча сидят.
Но ведь Атлетико и его фанаты говорили,что Хулиану всё нравится и он не хочет уходить. Ох уж этот Лапорта. Опять заставляет игроков говорить обратное.
Ответfalkao2013
Но ведь Атлетико и его фанаты говорили,что Хулиану всё нравится и он не хочет уходить. Ох уж этот Лапорта. Опять заставляет игроков говорить обратное.
Знаю болельщиков ещё одного испанского клуба, которые считают что Барселона исключительно занимается разными вкидами в прессу чтобы купить игроков )

И ТОЛЬКО Барселона этим занимается - больше никто в мире такого никогда не делал, клянутся )
В Барселону походу
Осенило-таки) Молодец.
Лишь бы мысли об этом не мешали выступлению на мундиале!
Мечта это хорошо, но выходы 1 на 1 надо забивать:)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Альварес не продается». Президент «Атлетико» о предложениях «Барсы» и «Реала» по форварду
10 июня, 16:49
«Атлетико» о предложении в 150 млн евро от «Реала» за Альвареса: «😂😂😂😂😂»
9 июня, 18:20
Агент Альвареса про «Реал»: «Никто с нами не связывался. У нас нет информации»
8 июня, 13:51
Рекомендуем
Главные новости
Франция – Ирак. 1:0 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
ЧМ-2026. Франция встречается с Ираком, Норвегия сыграет с Сенегалом, Алжир – с Иорданией, Аргентина победила Австрию
26 минут назадLive
Мбаппе – первый игрок моложе 30 лет со 100 матчами за сборную Франции
38 минут назад
До матча Франция – Ирак остается совсем немного – составы, счет и все цифры ловите в приложении «ГОЛ»
40 минут назадПромо
Месси забил 12 из 18 голов на ЧМ после 35 лет. Ни один другой игрок не забил больше 5 мячей в этом возрасте
59 минут назад
Скалони о 2:0 с Австрией: «Когда Месси активизируется, это делают все. Временами у Аргентины не было мяча, но команда умеет действовать в любой ситуации»
сегодня, 20:27
Месси после 2:0 с Австрией: «Главное – выход в следующий раунд, всегда планируем побеждать в каждом матче. Я очень злился из-за промаха с пенальти, но смог это исправить»
сегодня, 19:50
BBC воссоздала рекордный гол Месси на ЧМ глазами самого Лео 🐐
сегодня, 19:41ВидеоСпортс"
Месси выиграл 18-й матч на ЧМ, побив рекорд Клозе
сегодня, 19:40
Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ с 18 голами. Аргентинец побил рекорд Клозе
сегодня, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
У Мбаппе 59 голов в 100 матчах за сборную Франции
3 минуты назад
Британский Институт отцовства о словах журналистки, критиковавшей Доку: «Абсурд. Скандал из-за того, что мужчины говорят о желании сделать самую человечную вещь – быть рядом при рождении ребенка»
10 минут назад
Глава турецкой федерации попросил министра юстиции наказывать за чрезмерную критику сборной: «Не надо переступать границы морали. В какой еще стране мира существует такой позор?»
14 минут назад
Экс-капитан Уэльса Уильямс о Месси: «Величайший ли он игрок всех времен? Возможно. Это стоит обсудить»
29 минут назад
Экс-игрок «Атлетико» Богданович об удалении Нгоя в матче Бельгии и Ирана: «Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше чем на 60-80 минут»
34 минуты назад
Ибрагимович о рекорде Месси по голам на ЧМ: «Сомнений не было, они еще не играли против Иордании – не знаю, чем это закончится. 5 голов в 2 матчах – у меня 0 за два ЧМ»
35 минут назад
Рангник про 0:2 с Аргентиной: «Австрия играла хорошо, я бы хотел увидеть больше смелости в 1-2 эпизодах и пару ударов издалека. Расстроен пропущенным после контратаки голом»
53 минуты назад
Летние сборы «Зенита»: тест на выносливость и первая двусторонка
55 минут назадВидеоСпортс"
«Ювентус» и Эми Мартинес продолжают переговоры. «Вилла» хочет 10+ млн евро за вратаря, туринцы считают сумму завышенной
55 минут назад
Месси – 2-й после Клозе игрок с 4+ голами на трех разных ЧМ
сегодня, 20:17
Рекомендуем