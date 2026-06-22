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  4. «Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60-80 минут». Экс-игрок «Атлетико» Богданович об удалении Нгоя в матче Бельгии и Ирана

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«Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60-80 минут». Экс-игрок «Атлетико» Богданович об удалении Нгоя в матче Бельгии и Ирана
Раде Богданович: темнокожим футболистам не хватает концентрации на поле.

Бывший нападающий сборной Югославии, «Атлетико» и «Вердера» Раде Богданович во время обсуждения матча между сборными Бельгии и Ирана (0:0) выразил мнение о темнокожих игроках.

Речь шла об удалении защитника сборной Бельгии Натана Нгоя на 66-й минуте встречи.

«Я всегда говорил о таких игроках – и я вовсе не расист, – но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60-80 минут. 

Когда мы играли, нам иногда приходилось буквально страховать собственных игроков, чтобы они не совершали ошибок», – заявил Богданович в эфире сербского RTS. 

Слова Богдановича вызвали широкий резонанс и волну критики в социальных сетях. При этом в руководстве RTS никак не отреагировали на его высказывания. На следующий день Раде вновь появился в студии телеканала в качестве эксперта во время матча Аргентина – Австрия (2:0).

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Guardian
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дискриминация

Комментарии

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Надо же быть настолько тупым)) Не расист он))
Жаль этого Богдановича
Игрокам Кабо Верде пусть расскажет за дисциплину.
Просто молодняк у бельгийцев оболтусы, не чета прошлому.
Хотя бы хватило ума не вызывать в сборную эталонного привозилу Ваута Фаса.
Эшли Коул, Рио Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Венсан Компани, Вильям Галлас… и это только защитники
ОтветStadjer
Эшли Коул, Рио Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Венсан Компани, Вильям Галлас… и это только защитники
И всем им не хватает концентрации
ОтветStadjer
Эшли Коул, Рио Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Венсан Компани, Вильям Галлас… и это только защитники
Пеле
Богданович: "ненавижу расизм и Нгоев"
Ответjoshuamoshua
Богданович: "ненавижу расизм и Нгоев"
Ненависть к Нгоям - называется сионизмом.
О, эксперт подъехал, у которого из достижений чемпионство К-лиги в Южной Корее
"Я не расист, но, почему то все негры после часа игры устают и теряют концентрацию".

Подытожил Богданович.
У меня и слуга темнокожий, я не расист
ну да, сербские неадекваты - просто эталон дисциплинированности и концентрации
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