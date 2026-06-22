Месси забил 12 из 18 голов на ЧМ после 35 лет. Ни один другой игрок не забил больше 5 мячей в этом возрасте
Месси больше всех забил на ЧМ после 35 лет.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси лидирует по голам на чемпионатах мира после 35 лет.
В сегодняшнем матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии (2:0) Месси сделал дубль и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира с 18 забитыми мячами. 12 из них Лионель забил после 35 лет: на его счету 7 голов на ЧМ-2022 и 5 мячей на ЧМ-2026.
Второе место после Месси по голам на ЧМ после 35 лет занимает камерунец Роже Милла (5 голов), у француза Оливье Жиру 4 гола.
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POV: рекордный гол Месси на ЧМ – глазами самого Лео 🐐
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?10950 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
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У него как будто не убавляются силы и скорость.
Я такого Месси помню с 2005-го. Тоже особо не возвращался в защиту и не бегал все 90 мин. Ходит ходит, получит мяч, включит турбину и гол.
Он с другой планеты наверно. Магия Роналдиньо передалось Леонелью, когда Месси его оседлал забив первый гол с ассиста Волшебника
Пока звучит регги