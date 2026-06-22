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  4. Месси забил 12 из 18 голов на ЧМ после 35 лет. Ни один другой игрок не забил больше 5 мячей в этом возрасте

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Месси забил 12 из 18 голов на ЧМ после 35 лет. Ни один другой игрок не забил больше 5 мячей в этом возрасте
Месси больше всех забил на ЧМ после 35 лет.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси лидирует по голам на чемпионатах мира после 35 лет.

В сегодняшнем матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии (2:0) Месси сделал дубль и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира с 18 забитыми мячами. 12 из них Лионель забил после 35 лет: на его счету 7 голов на ЧМ-2022 и 5 мячей на ЧМ-2026.

Второе место после Месси по голам на ЧМ после 35 лет занимает камерунец Роже Милла (5 голов), у француза Оливье Жиру 4 гола.

***

POV: рекордный гол Месси на ЧМ – глазами самого Лео 🐐

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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Комментарии

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Второе дыхание.
У него как будто не убавляются силы и скорость.
Я такого Месси помню с 2005-го. Тоже особо не возвращался в защиту и не бегал все 90 мин. Ходит ходит, получит мяч, включит турбину и гол.
Он с другой планеты наверно. Магия Роналдиньо передалось Леонелью, когда Месси его оседлал забив первый гол с ассиста Волшебника
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Второе дыхание. У него как будто не убавляются силы и скорость. Я такого Месси помню с 2005-го. Тоже особо не возвращался в защиту и не бегал все 90 мин. Ходит ходит, получит мяч, включит турбину и гол. Он с другой планеты наверно. Магия Роналдиньо передалось Леонелью, когда Месси его оседлал забив первый гол с ассиста Волшебника
Надеюсь, Лео в свою очередь передал эту магию младенцу во время купания
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Второе дыхание. У него как будто не убавляются силы и скорость. Я такого Месси помню с 2005-го. Тоже особо не возвращался в защиту и не бегал все 90 мин. Ходит ходит, получит мяч, включит турбину и гол. Он с другой планеты наверно. Магия Роналдиньо передалось Леонелью, когда Месси его оседлал забив первый гол с ассиста Волшебника
так у Месси физуха еще на уровне. Попробуй отними у него мяч, даже сыграв жестко в корпус. Далеко не у всех топовых защитников получается. Более того, Лео зачастую даже после откровенного нарушения пытается продолжать стоять на ногах и продолжать атаку.
Инфантино сегодня лично попросил Австрийцев расступиться перед Месси, что бы он установил рекорд!:)
Ответrigobersong
Инфантино сегодня лично попросил Австрийцев расступиться перед Месси, что бы он установил рекорд!:)
Бери выше: заплатил австрийскому киперу чтоб тот специально пропускал голы от Месси xd
ОтветBlack Phoenix
Бери выше: заплатил австрийскому киперу чтоб тот специально пропускал голы от Месси xd
Ещё интересно почему при Инфантино который с 2016го года руководит фифа, Месси вылетел из 1/8:)) Или это была спланированная тактика, что бы не палиться:))
возможно, это действительно лучший игрок в мире сейчас, вот что реально удивительно
Ему очень невезло с трененами Аргентины на раннем этапе карьеры. Появился нормальный тренер, сделал норм команду - начал забивать как за Барсу. Слава богу, что успел дождаться.
Denosaur порванный опять на ветке , осторожно!)))
Всегда его не долюбливал, но сейчас признаю - Месси просто нереально крутой!
ОтветL.A.S_Vegas_777_
Всегда его не долюбливал, но сейчас признаю - Месси просто нереально крутой!
Никогда не поздно долюбить )
ОтветL.A.S_Vegas_777_
Всегда его не долюбливал, но сейчас признаю - Месси просто нереально крутой!
респект тебе +
Какая боль, какая боль, Месси-Роналду 5-0))
Ответmuslim95
Какая боль, какая боль, Месси-Роналду 5-0))
Сенсимильи хватит на всех
Пока звучит регги
Если бы это был не Месси, то с такой игрой на него выстроилась бы уже очередь из топ-клубов. А может еще не поздно? В Барсе Флика он бы спокойно забивал пачками))
ОтветЭкспертное мнение
Если бы это был не Месси, то с такой игрой на него выстроилась бы уже очередь из топ-клубов. А может еще не поздно? В Барсе Флика он бы спокойно забивал пачками))
В Сити на место 10-ки и играть под Холландом) Будь Месси помладше, то прям интересно было бы посмотреть.
ОтветЭкспертное мнение
Если бы это был не Месси, то с такой игрой на него выстроилась бы уже очередь из топ-клубов. А может еще не поздно? В Барсе Флика он бы спокойно забивал пачками))
Барсе Флика, при всем уважении к Лео, он не подходит совершенно. Флик требует постоянного прессинга.
Это какое-то нетолерантное издевательство над Кринжиану )
Ответriverman1980
Это какое-то нетолерантное издевательство над Кринжиану )
Месси убивает роналду потихоньку получается?
Игрочки того поколения что могли его сдерживать ушли , новые васи не могут сдержать.
ОтветupuckuH
Игрочки того поколения что могли его сдерживать ушли , новые васи не могут сдержать.
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