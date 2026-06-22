У Месси хет-трик и дубль в двух матчах на ЧМ-2026

Месси забил 5 голов в двух матчах ЧМ-2026.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал дубль в матче с Австрией во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (2:0).

38-летний футболист «Интер Майами » открыл счет на 38-й минуте матча. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте он забил второй мяч.

В предыдущем матче ЧМ-2026 Месси сделал хет-трик в ворота сборной Алжира . Аргентина одержала победу со счетом 3:0.

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