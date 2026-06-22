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  4. У Месси хет-трик и дубль в двух матчах на ЧМ-2026

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У Месси хет-трик и дубль в двух матчах на ЧМ-2026
Месси забил 5 голов в двух матчах ЧМ-2026.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал дубль в матче с Австрией во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (2:0).

38-летний футболист «Интер Майами» открыл счет на 38-й минуте матча. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте он забил второй мяч.

В предыдущем матче ЧМ-2026 Месси сделал хет-трик в ворота сборной Алжира. Аргентина одержала победу со счетом 3:0.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Австрии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами

Комментарии

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Месси - просто величайший игрок в истории.
38 лет, а он все равно разрывает всех )
ОтветКирилл
Месси - просто величайший игрок в истории. 38 лет, а он все равно разрывает всех )
Уже 39 через два дня)
ОтветКирилл
Месси - просто величайший игрок в истории. 38 лет, а он все равно разрывает всех )
Месси без учёта пенальти: 5 голов в двух матчах
Роналду без учёта пенальти: 5 голов на 6 ЧМ
Лео психанул и решил напоследок отнять последний аргумент у фруктового сада про пенки в 22м. Забивает только с игры и пачками😎
Роналду сегодня не сможет уснуть
ОтветParce
Роналду сегодня не сможет уснуть
Да тут пол сайта спать не будет)
ОтветParce
Роналду сегодня не сможет уснуть
Но может @&@нуть
Дед раздает стиля конечно
Шутки про девятый золотой мяч становятся уже не очень смешными
Кто-нибудь поставил за ЗМ Месси до чемпионата?)
Афигеть просто. Кайф видеть вживую всю его карьеру!)
у Аргентины кто-то ещё может забивать?
ОтветVatikan
у Аргентины кто-то ещё может забивать?
Может, а зачем?
ОтветVatikan
у Аргентины кто-то ещё может забивать?
Может. А зачем?
Ребята, про этот ЧМ и игру Месси мы будем рассказывать внукам!
я хоть и был фанатом роналду в их противостоянии,но жаль,что не забил пенальти,2 хет-трика подряд было бы просто потрясающе
ОтветTalgat Ergeshov
я хоть и был фанатом роналду в их противостоянии,но жаль,что не забил пенальти,2 хет-трика подряд было бы просто потрясающе
Месси решил не брать судейские подачки)
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