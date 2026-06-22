Аргентина вышла в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австрией
Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира.
Команда тренера Лионеля Скалони обыграла Австрию (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026. В 1-м туре была разгромлена команда Алжира (3:0).
Набрав 6 очков, аргентинцы лидируют в группе J. На счету Австрии 3 балла. Иордания и Алжир, сыгравшие по одному матчу, не набрали очков.
В следующем туре аргентинская команда сыграет против Иордании – 28 июня (в 05:00) по московскому времени.
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Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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