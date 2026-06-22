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Аргентина вышла в плей-офф ЧМ-2026 после победы над Австрией

Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира.

Команда тренера Лионеля Скалони обыграла Австрию (2:0) во 2-м туре ЧМ-2026. В 1-м туре была разгромлена команда Алжира (3:0).

Набрав 6 очков, аргентинцы лидируют в группе J. На счету Австрии 3 балла. Иордания и Алжир, сыгравшие по одному матчу, не набрали очков.

В следующем туре аргентинская команда сыграет против Иордании – 28 июня (в 05:00) по московскому времени.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoЛионель Скалони
logoСборная Иордании по футболу
logoСборная Алжира по футболу

Комментарии

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Месси уже на пустые партнёрам выкатывает, а они все равно забивать не хотят:) Приходиться самому на 90й минуте включатся и доигрывать эпизод:))
Месси 5 голов в двух матчах. Он даже пас отдает на выход один на один партнёрам, но все равно приходится старику все делать. Я не понимаю, как он это делает. Он почти не бегает. Но он всегда там, где нужно, чтобы забить пару тройку голов.
ОтветNogoi89
Месси 5 голов в двух матчах. Он даже пас отдает на выход один на один партнёрам, но все равно приходится старику все делать. Я не понимаю, как он это делает. Он почти не бегает. Но он всегда там, где нужно, чтобы забить пару тройку голов.
Тот самый парень во дворе...
Ответzzzeeerrrooo
Тот самый парень во дворе...
Батя в туфлях против пятиклашек
Игра чистый шлагер, Месси гений
Просто показал молодому, одному из лучших напов в мире Альваресу, как забивать гол. Я в шоке, что происходит в сборной с топовыми напами? Что Лоутаро, что Альварес забыли как использовать стопроцентный момент?
Остальной сборной должно быть стыдно что Месси их вытянул,второй гол без Месси не забили бы
ОтветМент-Кент
Остальной сборной должно быть стыдно что Месси их вытянул,второй гол без Месси не забили бы
В Катаре он их из группы вытянул
Месси велик! просто факт и он просто это доказал, ничего нового. как там блогер, что сальто делал на трибунах в честь промаха? все прыгает, интересно?
Играли вполноги, даже Лео на 90-й абсолютно свежий - понимают, что сетка до 1/4 спокойная, важно быть на максимуме к решающими матчам
Холланд, Мбаппе догоняйте)
Один тащит сборную наверх, видна искренняя радость за него каждого футболиста сборной, а другой на дно, ловя на себя косые недовольные взгляды партнеров!

Почувствуйте разницу!
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