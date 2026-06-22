  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Петер Шмейхель: «Гол Месси нельзя было засчитывать – Мак Аллистер сбил Шлагера, должен был быть штрафной. Очевидная ошибка судьи»

Фото
0
Петер Шмейхель: «Гол Месси нельзя было засчитывать – Мак Аллистер сбил Шлагера, должен был быть штрафной. Очевидная ошибка судьи»
Петер Шмейхель: гол Месси Австрии нельзя было засчитывать.

Экс-вратарь сборной Дании Петер Шмейхель считает, что гол Лионеля Месси в ворота Австрии нельзя было засчитывать из-за фола аргентинцев в атаке.

Месси открыл счет на 38-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 (1:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Я не согласен с этим. Он сыграл великолепно, но я считаю, что этот гол нельзя было засчитывать. Вспомните, как они заработали пенальти. Игрока ударили сзади. Тут должен был быть штрафной [за фол] Мак Аллистера [в центре поля]. Он сбивает Ксавера [Шлагера]. Это должен был быть штрафной удар, но они продолжают атаковать.

ВАР следовало отменить [этот гол]. Это очевидная и грубая ошибка судьи, и я немного сочувствую Австрии», – сказал Шмейхель в эфире Fox Sports.

Игру обслуживает бригада судей под руководством Амина Омара.

Изображение: кадр из трансляции Fox Sports

Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?8874 голоса
Выйдут в плей-оффСборная Кабо-Верде по футболу
Далеко пройдут в плей-оффВозинья
Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reddit
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoАлексис Мак Аллистер
logoсудьи
logoЧемпионат мира по футболу
logoКсавер Шлагер
logoЛионель Месси
logoПетер Шмейхель
видеоповторы
Амин Омар

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Аргентина Скалони в двух словах.
Вар вообще не работает судя по всему. Что Месси в первом матче, что Лукаку вчера. Тут тоже непонятно
Нарушение было, факт.
Там и ромеро наиграл на 2 жк, его аж менять пришлось)) а ушел вообще без карточек
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси забил в 6 матчах ЧМ подряд. До аргентинца это удавалось Фонтену и Жаирзиньо
18 минут назад
Мерфи о промахе Месси: «Слишком небрежный пенальти. Лионель – человек, иногда ему тоже позволено ошибаться»
31 минуту назад
У Месси 13 из 17 голов на ЧМ – левой ногой, 4 – правой. Головой аргентинец не забивал
43 минуты назад
Рекомендуем
Главные новости
Первая тренировка Сандро Шварца после возвращения в «Динамо» – детали в новом клубном влоге
12 минут назадВидеоСпортс"
Месси забил в 6 матчах ЧМ подряд. До аргентинца это удавалось Фонтену и Жаирзиньо
18 минут назад
Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов
30 минут назад
Аргентина – Австрия. 1:0 – Месси не забил пенальти, но забил с игры. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
У Месси 13 из 17 голов на ЧМ – левой ногой, 4 – правой. Головой аргентинец не забивал
43 минуты назад
Месси с 4 голами – лучший бомбардир ЧМ-2026. У Дэвида и Ундава по 3 мяча
53 минуты назад
Месси забил 915-й гол в карьере – Австрии на ЧМ. У Роналду 973 мяча
сегодня, 17:54
Месси забил 121-й гол за сборную. До рекорда Роналду – 22 мяча
сегодня, 17:52
Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ с 17 голами. Аргентинец побил рекорд Клозе
сегодня, 17:45
Смотрите игру Аргентина – Австрия в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’: Месси забил и установил рекорд ЧМ 🔥
сегодня, 17:43ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
«Египет способен дойти как минимум до четвертьфинала ЧМ. Верим в Бога и доверяем Салаху и команде». Член совета директоров Египетской ассоциации Абу Захра
4 минуты назад
Мерфи о промахе Месси: «Слишком небрежный пенальти. Лионель – человек, иногда ему тоже позволено ошибаться»
31 минуту назад
Агент Нгамале о слухах про отсутствие вингера на сборах «Динамо»: «Попытки характеризовать Муми через мнимые скандалы – это не серьезная журналистика. У нас прекрасные отношения с клубом»
46 минут назад
Только Пеле открывал счет в матче ЧМ в более юном возрасте, чем Ямаль. Вингер сборной Испании отличился в 18 лет, Пеле забивал в 17
сегодня, 17:36
Каналес вернулся в «Расинг» спустя 16 лет после ухода. Хавбек играл за «Реал», «Валенсию», «Сосьедад», «Бетис» и «Монтеррей»
сегодня, 16:44Фото
Демичелис возглавил «РБ Лейпциг»
сегодня, 16:27Фото
Месси, Алаба, Лаутаро, Забитцер, Энцо, Лаймер – в составах Аргентины и Австрии на матч ЧМ-2026
сегодня, 16:00
Роберто Карлос считает, что Аргентина опережает Бразилию: «Есть тренер, который долго работает. Есть Месси – эталон для мирового футбола, для нашей эпохи»
сегодня, 15:30
«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде
сегодня, 15:09
Колыванов о ЧМ-2026: «Некоторые игры вообще неинтересны – ни по статусу, ни по содержанию. С 1/8 финала буду смотреть больше»
сегодня, 14:53
Рекомендуем