Месси забил 121-й и 122-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 21 мяч
Месси забил 121-й гол за сборную.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился на 38-й и 95-й минутах матча 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0).
38-летний игрок «Интер Майами» забил 121-й и 122-й голы за национальную команду в 201-м матче и по-прежнему занимает 2-е место в мировой истории.
Рекордсмен – Криштиану Роналду, на счету которого 143 мяча за сборную Португалии в 228 играх.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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