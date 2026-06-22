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Месси забил 121-й и 122-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 21 мяч
Месси забил 121-й гол за сборную.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился на 38-й и 95-й минутах матча 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией (2:0).

38-летний игрок «Интер Майами» забил 121-й и 122-й голы за национальную команду в 201-м матче и по-прежнему занимает 2-е место в мировой истории. 

Рекордсмен – Криштиану Роналду, на счету которого 143 мяча за сборную Португалии в 228 играх.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoИнтер Майами
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoМЛС

Комментарии

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Рекорд по голам на ЧМ намного круче, чем по количеству голов разным футбольным карликам
ОтветЕбздрогыч
Рекорд по голам на ЧМ намного круче, чем по количеству голов разным футбольным карликам
Да фармить статку на таких вот командах как Австрия значительно проще
ОтветЕбздрогыч
Рекорд по голам на ЧМ намного круче, чем по количеству голов разным футбольным карликам
Только 4 мяча забил Месси топовым сборным.

Два Франции и по одному Хорватии и Нидерландам
Вряд ли догонит когда-нибудь. Хотя если до копы поиграет, то вполне. Но у него и матчей меньше намного
ОтветAbdul Aziz
Вряд ли догонит когда-нибудь. Хотя если до копы поиграет, то вполне. Но у него и матчей меньше намного
Комментарий скрыт
ОтветDirkVoid
Комментарий скрыт
Да уж голы Люксембургу Лихтенштейну и фарерам не тоже что голы Эквадору или Чили. Смешно
Последние достижения Криштиану по количеству голов за сборную и в общем в карьере - тают, как мартовский снег🥲
ОтветAlex.K71
Последние достижения Криштиану по количеству голов за сборную и в общем в карьере - тают, как мартовский снег🥲
Тут больше фанатов Роналду , чем Мессии , как я посмотрю !
Терпение проявите , ваш Роналду не играет сегодня ))
ОтветAlex.K71
Последние достижения Криштиану по количеству голов за сборную и в общем в карьере - тают, как мартовский снег🥲
Новые рекорды по голам за сборную скорее всего будут обновлены Холандом и Мбаппе
И это без лихтенштейна и Люксембурга !
Великий Месси ! Лучший бомбардир ЧМ !!
Ответcektor
И это без лихтенштейна и Люксембурга ! Великий Месси ! Лучший бомбардир ЧМ !!
но зато были Никарагуа и Боливия, надо уж быть справедливым до конца
ОтветAlex Metallov
но зато были Никарагуа и Боливия, надо уж быть справедливым до конца
Боливия, которая на высоте 2500+ метров находится)
Разница в количестве матчей колоссальная. Как и в уровне футболистов - Месси недосягаем
ОтветJURAVLI
Разница в количестве матчей колоссальная. Как и в уровне футболистов - Месси недосягаем
В истории останется количество голов, а не матчей, и не уровень игры. И тут гномику никогда не дотянутся до великого бомбардира Криштиану. Минусуйте, ущербики
ОтветLary1988
В истории останется количество голов, а не матчей, и не уровень игры. И тут гномику никогда не дотянутся до великого бомбардира Криштиану. Минусуйте, ущербики
В истории останутся 8 золотых мячей и победа на чемпионате мира) обтекай)
Вот вроде круто, Месси божит, а что будет если он выйдет на матч с плохим настроением? Кто забивать будет? Моментов то у других нет, все зациклено на Месси
ОтветАлександр Пушкин
Вот вроде круто, Месси божит, а что будет если он выйдет на матч с плохим настроением? Кто забивать будет? Моментов то у других нет, все зациклено на Месси
Они не играли так, это тут все старались ради рекорда. Надеюсь во втором тайме просто на результат играть выйдут.
Лучший футболист в истории футбола.
КПД голов Месси все равно выше
До рекорда Авейру, Месси осталось провести 4 матча против Эстонии.
Никогда бы не подумал, что он побьёт рекорд Клозе, у него мало голов было до прошлого ЧМ, а тут уже лучший, так что не стану зарекаться, что он и этот рекорд не побьёт)
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