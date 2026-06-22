Месси забил 915-й и 916-й голы в карьере – Австрии на ЧМ. У Роналду 973 мяча
Месси забил 915-й гол в карьере.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Австрии на 38-й минуте и забил еще раз на 95-й.
Теперь на счету 38-летнего игрока «Интер Майами» 916 голов за карьеру – в 1158 матчах. 672 мяча Месси забил в составе «Барселоны», 121 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.
У Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср», 973 гола в 1324 матчах за клубы и сборную Португалии.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Выйдут в плей-офф
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Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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И мы видим: 2 матча на ЧМ - 4 гола )
пытаются хоть как-то компенсировать боль и слёзы бессилия)
Хотя что Алжир, что Австрия выиграли свои группы в отборе и в любом формате выходили напрямую на ЧМ )
Это полный ******. То есть смотря матч вы думаете о хейте нон стопом. В случае Роналлу вы думаете о нападении лютым хейтом, в случае Месси вы думаете о защите от хейта.
Вы реально, ребятки преступления против футбола совершаете. Вы как затикточеные зумеры, которые помешаны на быстром дофамине. Вам интересны только склоки в футболе.. мол так понятнее яркие эмоции?!
позовите кто нибудь футбольных дедов! Пускай по жопам надают этой современной культуре "боления"
Роналду - 0,70 гола за игру
И тут впереди