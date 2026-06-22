Месси забил 915-й гол в карьере.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Австрии на 38-й минуте и забил еще раз на 95-й.

Теперь на счету 38-летнего игрока «Интер Майами » 916 голов за карьеру – в 1158 матчах. 672 мяча Месси забил в составе «Барселоны», 121 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.

У Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср », 973 гола в 1324 матчах за клубы и сборную Португалии .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

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