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Месси забил 915-й и 916-й голы в карьере – Австрии на ЧМ. У Роналду 973 мяча
Месси забил 915-й гол в карьере.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Австрии на 38-й минуте и забил еще раз на 95-й.

Теперь на счету 38-летнего игрока «Интер Майами» 916 голов за карьеру – в 1158 матчах. 672 мяча Месси забил в составе «Барселоны», 121 – за сборную Аргентины, 89 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.

У Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср», 973 гола в 1324 матчах за клубы и сборную Португалии.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Помню как «фанаты» Роналду писали что-то в стиле «вот посмотрим как будет Месси в 38 лет играть» )))

И мы видим: 2 матча на ЧМ - 4 гола )
ОтветКирилл
Помню как «фанаты» Роналду писали что-то в стиле «вот посмотрим как будет Месси в 38 лет играть» ))) И мы видим: 2 матча на ЧМ - 4 гола )
сейчас они на всех ветках пишут, какая ужасная мерзкая отвратительная сборная Аргентины и как вообще можно за них болеть)
пытаются хоть как-то компенсировать боль и слёзы бессилия)
ОтветБорис_1117003684
сейчас они на всех ветках пишут, какая ужасная мерзкая отвратительная сборная Аргентины и как вообще можно за них болеть) пытаются хоть как-то компенсировать боль и слёзы бессилия)
Сейчас уже пошел разговор про нынешний формат, якобы он помог Месси поставить этот рекорд )))

Хотя что Алжир, что Австрия выиграли свои группы в отборе и в любом формате выходили напрямую на ЧМ )
Пенальти для слабаков, я лучше с игры, подумал Лео
ОтветЕбздрогыч
Пенальти для слабаков, я лучше с игры, подумал Лео
Забил бы с пенальти 17-й Месси, хейтеры бы до конца жизни мучали нас этим, а он взял и разочаровал их и положил с игр, да и пока все 4 гола без пенальти)
ОтветAlex.K71
Забил бы с пенальти 17-й Месси, хейтеры бы до конца жизни мучали нас этим, а он взял и разочаровал их и положил с игр, да и пока все 4 гола без пенальти)
Вам самим не позорно придумывать подобный оскорбительный ... Что это?!, "чтобы там что то кто то не сказал"? Вы мыслите категориями хейта.

Это полный ******. То есть смотря матч вы думаете о хейте нон стопом. В случае Роналлу вы думаете о нападении лютым хейтом, в случае Месси вы думаете о защите от хейта.

Вы реально, ребятки преступления против футбола совершаете. Вы как затикточеные зумеры, которые помешаны на быстром дофамине. Вам интересны только склоки в футболе.. мол так понятнее яркие эмоции?!

позовите кто нибудь футбольных дедов! Пускай по жопам надают этой современной культуре "боления"
Завтра будет дерево стоять и ждать вывод на пустые или пенальти )))
Месси это Месси . Лучший футболист всех времён .
Месси - 0,79 гола за игру
Роналду - 0,70 гола за игру
И тут впереди
Жалкие хейтеры уже собирались праздновать не забитый пенальти, но Месси взял и снова испортил им настроение на долго))
Траур в клубничном королевстве
МЕССИ ЛУЧШИЙ ИГРОК В ИСТОРИИ ФУТБОЛА!
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