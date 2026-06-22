Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ с 18 голами. Аргентинец побил рекорд Клозе
Месси забил рекордный гол на ЧМ.
Лионель Месси установил рекорд по голам на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Аргентины забил Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).
Этот гол стал для 38-летнего игрока «Интер Майами» 17-м на чемпионатах мира. Месси стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клозе (16).
Во втором тайме Лионель отличился еще раз.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
***
Вот так забил свои 16 мячей Мирослав Клозе – путешествуем в прошлое на ВидеоСпортсе’’ 📹
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?8906 голосов
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Забил рекордный 17 гол на чемпионатах мира
- Оформил рекордное 25е голевое действие 17+8
- Обновил свой же рекорд по матчам на Чемпионатах Мира 28 матч
- Пробил 7й пенальти на ЧМ
- Не забил третий пенальти
Может что-то забыл?:)😅
Лучший 👏