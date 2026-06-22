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  4. Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ с 17 голами. Аргентинец побил рекорд Клозе

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Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ с 18 голами. Аргентинец побил рекорд Клозе
Месси забил рекордный гол на ЧМ.

Лионель Месси установил рекорд по голам на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Аргентины забил Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для 38-летнего игрока «Интер Майами» 17-м на чемпионатах мира. Месси стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клозе (16).

Во втором тайме Лионель отличился еще раз.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoМирослав Клозе
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Комментарии

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За один матч с Австрией Месси обновил уже 5й рекорд!

- Забил рекордный 17 гол на чемпионатах мира

- Оформил рекордное 25е голевое действие 17+8

- Обновил свой же рекорд по матчам на Чемпионатах Мира 28 матч

- Пробил 7й пенальти на ЧМ

- Не забил третий пенальти

Может что-то забыл?:)😅
Ответrigobersong
За один матч с Австрией Месси обновил уже 5й рекорд! - Забил рекордный 17 гол на чемпионатах мира - Оформил рекордное 25е голевое действие 17+8 - Обновил свой же рекорд по матчам на Чемпионатах Мира 28 матч - Пробил 7й пенальти на ЧМ - Не забил третий пенальти Может что-то забыл?:)😅
Дух, перелогинься 😃
Ответrigobersong
За один матч с Австрией Месси обновил уже 5й рекорд! - Забил рекордный 17 гол на чемпионатах мира - Оформил рекордное 25е голевое действие 17+8 - Обновил свой же рекорд по матчам на Чемпионатах Мира 28 матч - Пробил 7й пенальти на ЧМ - Не забил третий пенальти Может что-то забыл?:)😅
Подорвал больше всех задниц))
Не повезёт с пенальти, повезёт с игры
Лучший 👏
ОтветСи Эм Панк
Не повезёт с пенальти, повезёт с игры Лучший 👏
Месси это не про повезет)
ОтветСи Эм Панк
Не повезёт с пенальти, повезёт с игры Лучший 👏
Однозначно! Клозе говорил, что он поклонник Лео и хочет, чтобы именно он и побил его рекорд! Ждём поздравления от Мирослава, думаю сейчас он улыбается и аплодирует Месси)
Как же круто, что он забил этот гол не с пенальти, а после шикарной комбинации с ударом в противоход вратарю. Красота!
ОтветHilperico
Как же круто, что он забил этот гол не с пенальти, а после шикарной комбинации с ударом в противоход вратарю. Красота!
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Ответivan-off
Комментарий скрыт
Пукнул в пустоту полнейшей ерундой, к голу не имеющей никакого отношения, и сидит, довольный)
Посмеялись хейтеры над пенальти и хватит)
Великий и Лучший!)
На шестом , Карл, чемпионате!! Крутому Клозе, для 16 голов хватило и четырех первенств!! Великий Клозе!!!
ОтветДоктор Кто
На шестом , Карл, чемпионате!! Крутому Клозе, для 16 голов хватило и четырех первенств!! Великий Клозе!!!
твой Роналду на том же шестом чемпионате мира забил аж ВОСЕМЬ)))
ОтветДоктор Кто
На шестом , Карл, чемпионате!! Крутому Клозе, для 16 голов хватило и четырех первенств!! Великий Клозе!!!
Это да, почему-то многие упускают это из вида. При том что Мбаппе может забить всего за три чемпионата.
Сначала побил рекорд по количеству не забитых пенальти на чемпионатах мира, а теперь побил рекорд по количеству голов. И всё за один матч.
Лучший футболист в истории с отрывом от остальных
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