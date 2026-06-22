Месси забил рекордный гол на ЧМ.

Лионель Месси установил рекорд по голам на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Аргентины забил Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для 38-летнего игрока «Интер Майами » 17-м на чемпионатах мира. Месси стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клозе (16).

Во втором тайме Лионель отличился еще раз.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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