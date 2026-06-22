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  4. Месси не забил 3 пенальти на ЧМ – это антирекорд. Форвард Аргентины обошел Гьяна

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Месси не забил 3 пенальти на ЧМ – это антирекорд. Форвард Аргентины обошел Гьяна
Месси установил антирекорд по незабитым пенальти на ЧМ.

Лионель Месси установил антирекорд по количеству незабитых пенальти на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины не реализовал одиннадцатиметровый в начале первого тайма матча группового этапа ЧМ-2026 против Австрии. Футболист «Интер Майами» пробил низом мимо ворот.

Всего на счету Месси три нереализованных пенальти на чемпионатах мира без учета послематчевых серий – ранее он не забивал с точки в ворота Исландии на ЧМ-2018 и в матче с Польшей на ЧМ-2022. Таким образом, аргентинец стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя ганца Асамоа Гьяна, не забившего пенальти Чехии на ЧМ-2006 и Уругваю на ЧМ-2010.

Отметим, что Месси также является лидером чемпионатов мира по количеству исполненных пенальти (7).

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А вот так фанаты запели, увидев автобус сборной Аргентины у стадиона 📹

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guinness World Records
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Генич установил рекорд по количеству мусора в эфире и рекламе своих нездоровых лудоманских идей
Вот он и забил
Познавательная фигня
Реально легенда
Везде ставит рекорды
что сказать Легенда
Рекордный гол не должен быть с пенальти - решил Лео :))
У Аргентины всё забивает пока только Лео Месси. Ну чем не тащер?
17-й гол есть в истории ЧМ
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