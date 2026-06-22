Месси не реализовал пенальти за фол Поша на Лаутаро. Капитан Аргентины пробил рядом со штангой
Месси не забил пенальти в ворота Австрии.
Сборная Аргентины не смогла открыть счет с пенальти в начале 1-го тайма матча с Австрией на ЧМ-2026.
Встреча 2-го тура группового этапа проходит в Далласе. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
На 4-й минуте матча форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади австрийцев после контакта с выставленной вперед ногой защитника сборной Австрии Штефана Поша. Египетский арбитр Амин Омар, посмотрев повтор эпизода, назначил 11-метровый в ворота австрийцев.
На 9-й минуте Лионель Месси пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.
Изображение: кадр из трансляция «Матч Премьер»
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А вот так фанаты запели, увидев автобус сборной Аргентины у стадиона 📹
Чего добьется Кабо-Верде на ЧМ-2026?8094 голоса
Выйдут в плей-офф
Далеко пройдут в плей-офф
Не выйдут в плей-офф
Опубликовала: Анна Сунцова
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