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Месси не реализовал пенальти за фол Поша на Лаутаро. Капитан Аргентины пробил рядом со штангой
Месси не забил пенальти в ворота Австрии.

Сборная Аргентины не смогла открыть счет с пенальти в начале 1-го тайма матча с Австрией на ЧМ-2026.

Встреча 2-го тура группового этапа проходит в Далласе. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.

На 4-й минуте матча форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади австрийцев после контакта с выставленной вперед ногой защитника сборной Австрии Штефана Поша. Египетский арбитр Амин Омар, посмотрев повтор эпизода, назначил 11-метровый в ворота австрийцев.

На 9-й минуте Лионель Месси пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.

Изображение: кадр из трансляция «Матч Премьер»

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А вот так фанаты запели, увидев автобус сборной Аргентины у стадиона 📹

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Опубликовала: Анна Сунцова
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛаутаро Мартинес
logoЛионель Месси
logoсудьи
Амин Омар
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видеоповторы
logoАлександр Шлагер

Комментарии

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Всегда удивляло, как при своем космическом мастерстве Месси довольно средне бьет пенальти
ОтветОдилжон Зиявиддинов
Всегда удивляло, как при своем космическом мастерстве Месси довольно средне бьет пенальти
Пусть лучше в группе промажет,чем в важном матче плей-оффа
Какой же убогий комментатор на матчТВ!
Завтра если Криш забьет с пенальти узбекам , фанаты Аргов пояснят что пенальти каждый дурак забьёт.
упс...
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