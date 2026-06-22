Месси не реализовал пенальти за фол Поша на Лаутаро. Капитан Аргентины пробил рядом со штангой

Месси не забил пенальти в ворота Австрии.

Сборная Аргентины не смогла открыть счет с пенальти в начале 1-го тайма матча с Австрией на ЧМ-2026 .

Встреча 2-го тура группового этапа проходит в Далласе. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

На 4-й минуте матча форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес упал в штрафной площади австрийцев после контакта с выставленной вперед ногой защитника сборной Австрии Штефана Поша. Египетский арбитр Амин Омар, посмотрев повтор эпизода, назначил 11-метровый в ворота австрийцев.

На 9-й минуте Лионель Месси пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.

Изображение: кадр из трансляция «Матч Премьер»

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А вот так фанаты запели, увидев автобус сборной Аргентины у стадиона 📹