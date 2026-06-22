АЕК будет выбирать между Бариновым и Черниковым – Николич одобрил оба трансфера. За хавбека «Краснодара» готовы заплатить 7 млн евро («Чемпионат»)

АЕК проявляет интерес к Черникову.

АЕК помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова рассматривает вариант с трансфером игрока «Краснодара» Александра Черникова .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация ,что главный тренер греческого клуба Марко Николич , ранее работавший в «Локомотиве» и ЦСКА, снова хочет видеть Баринова в своей команде.

Теперь же утверждается, что Николич одобрил трансферов обоих игроков, клуб будет выбирать одного из них. За Черникова АЕК готов заплатить 7 млн евро.

26-летний Черников – воспитанник «Краснодара ». В минувшем сезоне полузащитник в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

29-летний Баринов – воспитанник «Локомотива». В январе он подписал контракт с ЦСКА, рассчитанный до лета 2029 года. В прошедшем сезоне Дмитрий забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 39 матчах.