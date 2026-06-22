Неймар провел первую полноценную тренировку со сборной Бразилии. Форвард может сыграть с Шотландией в 3-м туре ЧМ-2026

Неймар вернулся к тренировкам со сборной Бразилии после травмы.

Неймар провел первую полноценную тренировку со сборной Бразилии – перед матчем 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии .

34-летний нападающий «Сантоса » из-за травмы не играл с середины мая. Он вошел в окончательную заявку Бразилии на чемпионат мира, но пропустил первые две встречи на турнире – с Марокко (1:1) и Гаити (3:0).

В занятии не участвовал полузащитник «Барселоны» Рафинья, получивший мышечную травму правого бедра. Из игроков стартового состава в матче против Гаити на поле вышли только Алиссон , Лукас Пакета и Винисиус Жуниор. Остальные занимались восстановительными процедурами в тренажерном зале.

Неймар же был полностью включен в состав команды. До этого он участвовал только в части разминки или упражнениях с мячом отдельно от общей группы. Ранее тренер бразильцев Карло Анчелотти допустил, что Неймар может сыграть с Шотландией.

Игра Шотландия – Бразилия пройдет 25 июня, начало – в 01:00 по московскому времени.

Фото: x.com/CBF_Futebol