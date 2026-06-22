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  4. Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия

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Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия
ФИФА назначила двух женщин-судей на матчи ЧМ-2026.

Еще два матча ЧМ-2026 в качестве главных арбитров обслужат женщины.

18 июня 39-летняя американка Тори Пенсо работала на игре Чехии и ЮАР (1:1) во 2-м туре группового этапа. Она стала второй женщиной-арбитром на мужском ЧМ после Стефани Фраппар.

Третьей женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира станет 33-летняя мексиканка Катя Гарсия. Она назначена на игру 3-го тура ТунисНидерланды, которая пройдет 26 июня на «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити и начнется в 02:00 по московскому времени.

Гарсия уже выступала в роли 4-го рефери на матчах Нидерланды – Япония (2:2), Англия – Хорватия (4:2) и США – Австралия (2:0).

В то же время Пенсо получила еще одно назначение. Она будет работать на игре 3-го тура ЭквадорГермания (25 июня, 23:00 по мск), которая пройдет на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде.

«Если логика укладывается в мужскую». В эфире «Матч ТВ» предлагают жестче проверять женщин-арбитров

Вопросы ведущему «Матч ТВ» после слов о женщинах

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Не выйдут в плей-оффСборная Уругвая по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
logoсудьи
logoЧемпионат мира по футболу
Катя Гарсия
Тори Пенсо
женский футбол
logoСборная Эквадора по футболу
logoЭрроухед Стэдиум
logoМетлайф Стэдиум
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Туниса по футболу

Комментарии

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Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ...
Андрею Романову на матч-тв приготовиться лаять...Хотя теперь,после ушата критики,он женщин- арбитров облизывать,походу будет.
ОтветСергей Круг
Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ... Андрею Романову на матч-тв приготовиться лаять...Хотя теперь,после ушата критики,он женщин- арбитров облизывать,походу будет.
В последнее время он облизывал интересные места руководству канала, чтобы его не уволили. С облизыванием судьи тоже справится.
ну так же женщины в основном медленнее мужчин и менее выносливы,менталитет не как у мужчин,стоит ли им быть главными судьями?А то так дойдет,что в итоге мужчины против женщин и играть в футбол будут скоро.
Пенсо пока лучший арбитр на этом ЧМ. Да, может повезло с матчем и не было каких-то спорных моментов, но она отсудила максимально четко и без каких-либо вопросов.
Поболеем за Катюху!
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