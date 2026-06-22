Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия

ФИФА назначила двух женщин-судей на матчи ЧМ-2026.

Еще два матча ЧМ-2026 в качестве главных арбитров обслужат женщины.

18 июня 39-летняя американка Тори Пенсо работала на игре Чехии и ЮАР (1:1) во 2-м туре группового этапа. Она стала второй женщиной-арбитром на мужском ЧМ после Стефани Фраппар.

Третьей женщиной-судьей в истории мужских чемпионатов мира станет 33-летняя мексиканка Катя Гарсия. Она назначена на игру 3-го тура Тунис – Нидерланды , которая пройдет 26 июня на «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити и начнется в 02:00 по московскому времени.

Гарсия уже выступала в роли 4-го рефери на матчах Нидерланды – Япония (2:2), Англия – Хорватия (4:2) и США – Австралия (2:0).

В то же время Пенсо получила еще одно назначение. Она будет работать на игре 3-го тура Эквадор – Германия (25 июня, 23:00 по мск), которая пройдет на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде.

«Если логика укладывается в мужскую». В эфире «Матч ТВ» предлагают жестче проверять женщин-арбитров

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