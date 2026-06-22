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Шлоттербек больше не сыграет на ЧМ и пропустит около 2 месяцев из-за разрыва медиальной коллатеральной связки
Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за травмы.

Центральный защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за повреждения.

У футболиста после МРТ выявлен разрыв медиальной коллатеральной связки голеностопного сустава, сообщает Sky Sport.

Шлоттербек получил травму по ходу первого тайма матча второго тура ЧМ-2026 против сборной Кот-д′Ивуара (2:1). Он был заменен в перерыве.

Подробную статистику выступлений Шлоттербека можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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Комментарии

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Нельзя было вовремя сделать замену?
ОтветS T I N G
Нельзя было вовремя сделать замену?
мне показалось, что он уже вышел с ней: когда на поле к нему подбежали врачи, они сразу ему дали какую-то таблетку (в трансляции видно), скорее всего обезбол, значит были наготове
ОтветS T I N G
Нельзя было вовремя сделать замену?
Нет,Нагельсману было не до этого,он был занят истериками
Теперь недоразумение под названием Рюдигер будет кошмарить свои ворота во всех оставшихся матчах 🤦
ОтветЗлой Руся
Теперь недоразумение под названием Рюдигер будет кошмарить свои ворота во всех оставшихся матчах 🤦
В Германии начали ностальгировать по Мертесакеру,
ОтветЗлой Руся
Теперь недоразумение под названием Рюдигер будет кошмарить свои ворота во всех оставшихся матчах 🤦
... и соски нападающих)
Как жаль.
Вторая потеря у немцев .
Очень и очень жаль. Очень крепкий защитник с характером воина. Будет его не хватать(
И так состав был слабым ещё и травмы их мучают
На самом деле достаточно тяжелая травма, такая же была у Неймара в начале его падения. Пропустит начало сезона, а в случае рецидива еще 3-4 месяца - трагедия на пике карьеры.
ОтветCearvm
На самом деле достаточно тяжелая травма, такая же была у Неймара в начале его падения. Пропустит начало сезона, а в случае рецидива еще 3-4 месяца - трагедия на пике карьеры.
Драматизировать не стоит. Многие игроки получали травмы связок. Тот же Хуммельс неоднократно их получал, но это не помешало ему стать легендарным защитником.
ОтветS T I N G
Драматизировать не стоит. Многие игроки получали травмы связок. Тот же Хуммельс неоднократно их получал, но это не помешало ему стать легендарным защитником.
Ничего игрок поправится, зато куколдыторгаши, превратившие БД в черкизовский рынок без чести и достоинства, должны страдать. Вацке наверно сейчас орёт, что продавать придётся дешевле
Жаль его, может потенциальный трансфер в реал сорвать его травма
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