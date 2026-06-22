Шлоттербек больше не сыграет на ЧМ и пропустит около 2 месяцев из-за разрыва медиальной коллатеральной связки
Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за травмы.
Центральный защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустит до двух месяцев из-за повреждения.
У футболиста после МРТ выявлен разрыв медиальной коллатеральной связки голеностопного сустава, сообщает Sky Sport.
Шлоттербек получил травму по ходу первого тайма матча второго тура ЧМ-2026 против сборной Кот-д′Ивуара (2:1). Он был заменен в перерыве.
Подробную статистику выступлений Шлоттербека можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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