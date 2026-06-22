«Локомотив» арендует Коваленко у «Сочи» с опцией выкупа за 400 млн рублей (Анар Ибрагимов)

«Локомотив» забирает Коваленко из «Сочи».

Полузащитник «Сочи » Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве ».

Как сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов, клубы закрыли сделку, 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве.

Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 млн рублей. У «Локо» будет именно опция, а не обязательство покупки футболиста.

Коваленко в сезоне-2025/26 провел 24 матча в Мир РПЛ и получил 3 желтых карточки, а южане вылетели в Лигу PARI. Подробная статистика игрока – здесь .