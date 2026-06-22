«Локомотив» арендует Коваленко у «Сочи» с опцией выкупа за 400 млн рублей (Анар Ибрагимов)
«Локомотив» забирает Коваленко из «Сочи».
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве».
Как сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов, клубы закрыли сделку, 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве.
Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 млн рублей. У «Локо» будет именно опция, а не обязательство покупки футболиста.
Коваленко в сезоне-2025/26 провел 24 матча в Мир РПЛ и получил 3 желтых карточки, а южане вылетели в Лигу PARI. Подробная статистика игрока – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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