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  4. «Локомотив» арендует Коваленко у «Сочи» с опцией выкупа за 400 млн рублей (Анар Ибрагимов)

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«Локомотив» арендует Коваленко у «Сочи» с опцией выкупа за 400 млн рублей (Анар Ибрагимов)
«Локомотив» забирает Коваленко из «Сочи».

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов, клубы закрыли сделку, 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве.

Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 млн рублей. У «Локо» будет именно опция, а не обязательство покупки футболиста.

Коваленко в сезоне-2025/26 провел 24 матча в Мир РПЛ и получил 3 желтых карточки, а южане вылетели в Лигу PARI. Подробная статистика игрока – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Комментарии

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А не много ли за него выкуп ?
ОтветKrylya
А не много ли за него выкуп ?
Много
ОтветLoko67
Много
Лимит.
Лимитище
почти 5,5 млн долларов за полузаща с 0+0 и 43 минутами за матч в среднем в самой слабой команде лиги
Нет слов
Ответtop rofler eu
почти 5,5 млн долларов за полузаща с 0+0 и 43 минутами за матч в среднем в самой слабой команде лиги Нет слов
Да естественно, что у Локо таких денег нет и никто Коваленко выкупать не будет за эту сумму
ОтветRoman
Да естественно, что у Локо таких денег нет и никто Коваленко выкупать не будет за эту сумму
да просто сам факт, что такие суммы в лимитной лиге приколов фигурируют рядом с фамилиями людей, которые через раз по мячу попадают
в бундеслиге за меньшие деньги покупают сборников Дании, Чехии и тд
Господи! Зачем нам этот сбитый летчик? Сейчас Локо весь неликвид соберет, судя по слухам :(
ОтветПлацкарт Вагоныч
Господи! Зачем нам этот сбитый летчик? Сейчас Локо весь неликвид соберет, судя по слухам :(
Наличку сбрасывают
ОтветПлацкарт Вагоныч
Господи! Зачем нам этот сбитый летчик? Сейчас Локо весь неликвид соберет, судя по слухам :(
Ещё очень уж запомнилась его красная карточка в первом тайме матча с Зенитом,вот как будто реально специально!
Почему не за 400 млрд.
Любимые строчки Александра Коваленко: "Я русский и мне повезлооооооо"
ОтветМихаил Савченко
Любимые строчки Александра Коваленко: "Я русский и мне повезлооооооо"
Со слов Коваленко, его мать — армянка, «отец наполовину армянин, наполовину украинец».
ОтветМихаил Савченко
Любимые строчки Александра Коваленко: "Я русский и мне повезлооооооо"
там в разгаре получение армянского паспорта,чтобы играть за сборнуб
У меня нет слов! Я понимаю там Кривцова,а этот уже несколько лет не играет,как будто забил вообще..
Источник надёжный 🤗
40 тысяч рублей. В заголовке опечатка.
М-да, жаль, Локо такими трансфера превращается в середняк.
Талант у парня несомненно есть. Сумма выкупа сильно завышена.
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